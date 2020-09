Non provocatelo. Non è un periodo semplicissimo per Novak Djokovic, reduce dalla squalifica agli US Open e da un anno molto particolare. Come se non bastasse, nel match di quarti di finale degli Internazionali d'Italia contro Dominik Koepfer, giustiziere del nostro Lorenzo Musetti, il giudice di sedia commette un errore: sul break a zero che consegna il 2-1 al serbo nel terzo set, grazie al doppio fallo del tedesco, Nacho Forcadell esclama "gioco Federer". Niente di grave, per carità, ma il numero 1 del mondo si avvicina a lui perplesso al cambio di campo, nonostante l'autocorrezione del giudice di sedia.