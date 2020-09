"Squalifica? Non credo che la dimenticherò mai, perché è una di queste cose che ti rimane nella memoria per il resto della tua vita. E' stato brutto chiudere così il mio percorso a New York, mi sentivo molto bene in campo. Ero pronto in tutti gli aspetti, ma ciò che è successo è stato inaspettato. Quando colpisci la palla in quel modo hai la possibilità di colpire qualcuno

Così in conferenza stampa il tennista numero uno al mondo Novak Djokovic alla vigilia dell'inizio degli Internazionali di Roma. Dopo il mea culpa seguito alla folle pallata che ha colpito in pieno un giudice di linea durante il match con Carreno Busta arrivano anche altri virgolettati significativi da parte di Nole.

È stato solo un peccato che ho colpito un arbitro di linea in un posto molto imbarazzante. Mi è dispiaciuto davvero causarle lo shock e il dramma, perché non lo meritava in alcun modo. Sono andato subito da Laura e ho controllato se stesse bene.

Non posso promettere o non posso garantire che non farò mai niente di simile nella mia vita

Questo era importante per me. Stava bene, quindi mi sono sentito sollevato. Non posso promettere o non posso garantire che non farò mai niente di simile nella mia vita. Cercherò sicuramente di fare del mio meglio perché qualcosa del genere non accada mai più"

