Matteo Berrettini è stato uno dei super ospiti della 72a edizione del Festival di Sanremo. Nella serata di apertura dello show della canzone italiana un’eccellenza dello sport azzurro come Berrettini - reduce dalla splendida semifinale agli Australian Open 2022 - è stato chiamato sul palco da Amadeus a raccontare quanto fatto a Melbourne e a prendersi i meritati applausi del teatro Ariston. Ecco le sue dichiarazioni:

"Sono felicissimo di essere qui, è un’emozione veramente forte essere su questo palco. Non ho la racchetta con me e non mi sento tanto a mio agio”

“Essere numero 6 al mondo? In una generazione di grandi campioni sì io sono lì. Ci sto provando, Federer, Nadal e Djokovic hanno esperienza, hanno vinto tantissimo e mi hanno anche battuto, ma spero di superarli”

“Il pubblico agli Australian Open? Non era come questo dell'Ariston, qui mi avrebbero sostenuto. È importante avere carattere ma anche essere rispettoso. Agli Australian Open, dopo 4h di battaglia mi sono sentito di tirare fuori l’adrenalina, l’energia. Mi sono voluto sfogare e credo che sia stato apprezzato, no…?"

“Io e Ajla? Per stare insieme ci organizziamo, quando ci alleniamo devo farla vincere, sennò si litiga ed è un casino! Poi ci vediamo ai tornei, come è successo Australian Open. Poi lei vive in Florida, io in Europa… è complicato, ma è la mia vita, sono sempre in giro”.

Poi è salito sul palco dell'Ariston Fiorello prendendosi come di consueto la scena: lo showman ha salutato il papà di Matteo, Luca Berrettini, suo compagno di avventura ai tempi della comune militanza nei villaggi vacanze. Presente in sala la famiglia Berrettini al completo con mamma Claudia e il fratello di Matteo Jacopo.

