L'Italia batte un altro colpo. Dopo il capolavoro di Jannik Sinner, anche Stefano Travaglia accede al secondo turno del Roland Garros 2020, superando lo spagnolo Pablo Andujar per 6-3 6-4 6-4 in 2 ore e 18 minuti di gioco. Ed è una splendida prima volta: mai il 29enne marchigiano aveva alzato le braccia a fine match in una partita del main draw a Bois de Boulogne. Al prossimo turno affronterà uno tra Evans e Nishikori.