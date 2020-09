Il 24esimo Slam resta una maledizione per Serena Williams. La notizia arriva a sorpresa nella mattinata di mercoledì 30 settembre: l'americana si ritira e non disputerà il match di secondo turno contro un'altra mamma, Pironkova, già affrontata e battuta agli US Open.

La motivazione è un problema al tendine d'Achille già presente (patito nella semifinale di New York contro Azarenka) e diventato insopportabile nell'ultimo allenamento, un guaio che le crea fastidi anche quando si tratta semplicemente di camminare. Comprensibile quindi la sua decisione per non peggiorare la situazione, come ha spiegato la stessa Williams in conferenza stampa.

Pironkova al terzo turno se la vedrà con la vincente della sfida tra Strycova e Krejcikova mentre cambia il programma sul Philippe Chatrier. Come secondo match, al termine di Svitolina-Zarazua, ci sarà il derby a stelle e strisce tra Amanda Anisimova, semifinalista a Parigi nel 2019, e Bernarda Pera.

Il parere di Alex Corretja

"Il fatto che la terra sia molto più pesante significa che c'è più resistenza per il tuo corpo, questo è sicuro. È diverso muoversi su una terra bagnata rispetto a una terra secca. Immaginate quando si sta cercando di correre sulla sabbia di una spiaggia - è molto pesante. Questo crea un impatto sul tuo corpo. È molto più difficile. È normale che se è più pesante, per il tuo corpo – quando cerchi di scivolare – è più difficile, perché apre la tua posizione sia con il piede destro che con il piede sinistro".

"A mio parere, però, non è solo a causa della terra, è stato anche perché è stata lontana dal tour come tutti gli altri. Una volta tornati, ti alleni di più, inizi a giocare di nuovo, e c'è uno stress sul tuo corpo che non hai avuto negli ultimi mesi. Ho detto agli US Open che potremmo vedere infortuni che potremmo non aspettarci perché il fisico dei tennisti non è abbastanza pronto. Può succedere che Serena non si riprenda come prima perché ha tanti chilometri nelle gambe, tanti anni. Ha giocato tante partite nella sua vita".

"A mio parere, è stata una grande sfida per Serena fare bene al Roland Garros, probabilmente la più difficile per lei da vincere. Devi togliere il cappello anche solo perché ha cercato di esserci, è incredibile. Sta cercando di vincere un altro major, ha fatto lo sforzo di tornare sulla terra battuta sapendo che le condizioni erano difficili per lei, le palle pesanti sono probabilmente le peggiori, soprattutto sulla terra battuta. Eppure, è andata a Parigi, ha provato, ma purtroppo non è bastato. Spero davvero che l'anno prossimo, in una stagione intera, abbia la possibilità di vedere fino a che punto può andare perché sente ancora di avere del carburante nel serbatoio".

