Roland Garros

Il favorito della parte bassa del tabellone, in virtù del primo posto nella Race, delle sue doti sul rosso e dell'eliminazione di Thiem , è senza dubbioche non sbaglia contro Pedro Martinez. Il greco prosegue il suo percorso netto piegando il combattente spagnolo in tre set: 6-3 6-4 6-3. Non è una prestazione solidissima al servizio quella di Tsitsipas che, però, rimedia e fa la differenza in risposta (8 break) e a rete (26 punti su 27). Insomma, i gradi di favorito nella porzione più ghiotta del tabellone vanno confermati, a partire dal terzo turno contro John Isner (7-6 6-1 7-6 a Krajinovic). Per il numero 5 del mondo 18 vittorie sulla terra in stagione: è primatista con Delbonis, prossimo avversario di Fognini