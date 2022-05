Il verdetto pareva scontato sin dall’inizio, eppure è stato bello sognare. Lorenzo Sonego conclude la sua corsa parigina al 3° turno, dopo avere sfiorato l’impresa contro il numero 8 al mondo, Casper Ruud. Quest’ultimo si impone 6-2 6-7 1-6 6-4 6-3 e prenota così il suo primo ottavo di finale a Parigi (contro Hurkacz), dopo che negli ultimi tre anni il suo cammino si era arrestato sempre alla soglia del terzo turno. Traumatico il finale di gara per il piemontese, che aveva espresso il suo miglior tennis di sempre nel secondo e nel terzo set, mettendo in ginocchio l’avversario per ampissime porzioni di gara. Si tratta della sua undicesima sconfitta consecutiva contro un top 10.

Ad

La cronaca del match

Roland Garros Sonego lascia Ruud a bocca aperta: il rovescio atomico bacia la riga 3 ORE FA

A Ruud bastano due palle break per scippare il servizio a Sonego altrettante volte e sigillare il 1° set sul 6-2. Troppo teso l’azzurro nei momenti cruciali, e il norvegese gliela fa pagare con gli interessi: la risposta del numero 8 mondiale impiega poco per caricarsi a pieno regime e mandare fuorigiri il piemontese; inizialmente Sonego viene affossato in difesa, trova pochi sprazzi per comandare lo scambio col suo dritto. Nel secondo atto però, il copione si inverte: Sonego esce dai blocchi incandescente e avvisa Ruud ritagliandosi, senza sfruttare, una prima palla break al quinto game. L’aggressività ritrovata gli permette di forzare il break al settimo gioco e di servire per il set sul 5-3, ma un suo passaggio a vuoto permette a Ruud di rientrare nel set solo per pochi minuti: al tiebreak Sonego recita la parte del protagonista, risponde punto su punto e piazza il minibreak con un passante di rovescio da applausi.

Sonego show nel 3° set, rovescio e palla corta per il 2-1 su Ruud

Spinto dall’euforia del tiebreak, Sonego arriva a esprimere il suo miglior tennis di sempre: Lorenzo non fa sconti su nessuna palla, scaraventa nella metà campo del norvegese delle pennellate di purezza e profondità assolute. Ruud viene tramortito dall’onda d’urto dell’italiano, che racimola 5 game consecutivi e completa il sorpasso sul 6-1 conclusivo del terzo set. Il quarto set è dove tutto precipita improvvisamente: un Sonego celestiale tiene testa a uno stonato Ruud per nove game di qualità sopraffina, prima dell’improvviso incepparsi del servizio al decimo gioco. Ruud raccoglie ancora una volta il massimo dai cali di tensione dell’azzurro, e sigilla il set sul 6-4 dopo tre succulenti set point. Lo strattone sul finale del 4° set taglia le gambe a Sonego: l’occhio della tigre non basta, Ruud è più sciolto e non concede più nulla alla risposta del piemontese, che va in panne nuovamente nel quarto set. Ruud raccoglie agevolmente altre tre palle break, vola sul 4-1 e congela il match sul 6-3 del 5° set.

Sonego vince il punto più bello del match: thriller a rete con Ruud!

Roland Garros 2022: dove guardarlo in tv e live streaming

Il Roland Garros 2022 sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discover+ ed Eurosport Player le nostre piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione. Qualificazioin: Discovery+ e per chi è gia abbonato su Eurosport Player trasmetteranno le qualificazioni a partire da lunedì 16 maggio. Solo con la piattaforma in live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale dei campi per seguire tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi il secondo Slam stagionale a partire dal 22 maggio 2022, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui il Roland Garros 2022 su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, highlights di tutte le partite coperte dalle telecamere del circuito internazionale, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del secondo Slam della stagione 2022.

Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le giocate più spettacolari del torneo e i "dietro le quinte" più simpatici. Su Facebook e Instagram, Twitter e Tik Tok, i nostri contenuti esclusivi.

Le pagine social: diventa fan di Eurosport I Facebook | Twitter | Instagram | TikTok

Roland Garros Sonego va come un treno: batte Sousa e vola al terzo turno 26/05/2022 A 11:53