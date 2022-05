Si parte finalmente! Dopo le qualificazioni che ci hanno dato un assaggio di quello che sarà a Parigi, inizia il Roland Garros , con le prime gare del tabellone principale. Si inizia con una giornata soft da pochi match, prima che si scateni la bagarre vera e propria a partire da lunedì. I campi coinvolti saranno soltanto 10 e su ogni campo si inizierà alle 11:00 e si disputeranno quattro incontri. Non ci sarà, quindi, la sessione serale. Unico italiano in campo per questa giornata Fabio Fognini, che sarà opposto ad Alexei Popyrin, come terzo match del campo Simonne Mathieu. In totale gli italiani impegnati nel torneo sono 11: ai 10 già in tabellone per ranking o dopo aver passato le qualificazioni si è infatti aggiunto anche il lucky loser Franco Agamenone.

Il programma completo di domenica 22 maggio

Campo Philippe Chatrier - Ore 11:00

O.Jabeur (TUN)-M.Linette (POL)

F.Auger Aliassime (CAN)-J.P.Varillas (PER)

C.Burel (FRA)-M.Sakkari (GRE)

J.I.Londero (ARG)-C.Alcaraz (ESP)

Campo Suzanne Lenglen - Ore 11:00

S.Stephens (US)-J.Niemeier (GER)

J.Isner (USA)-Q.Halys (FRA)

A.Zverev (GER)-S.Ofner (AUT)

K.Mladenovic-L.Fernandez (CAN)

Campo Simonne Mathieuu - Ore 11:00

H.Dellien (BOL)-D.Thiem (AUT)

K.Kanepi (EST)-G.Nuguruza (ESP)

F.Fognini (ITA)-A.Popyrin (AUS)

C.Gauff (USA)R.Marino (CAN)

Campo 6 - Ore 11:00

S.Cirstea (ROU)-T.Maria (GER)

A.Kuztsov (RUS)-D.Schwartzman (ARG)

T.Griekspoor (NED)-A.Davidovich Fokina (ESP)

E.G. Ruse (ROU)-E.Mertens (BEL)

Campo 7 - Ore 11:00

G.Dimitrov (BUL)-M.Giron (USA)

C.Monnet (FRA)-M.Giron (CZE)

B.Pera (USA)-J.Teichmann (SUI)

A.Ramos Viñolas (ESP)-T.Kokkinakis (AUS)

Campo 8 - Ore 11:00

A.Bedene (SLO)-C.O'Connell (AUS)

P.Cuevas (URU)-J.Brooksby (USA)

A.Sharma (AUS)-V.Gracheva (RUS)

M.Bjorklund (SWE)-D.Vekic (CRO)

Campo 9 - 11:00

D.Altmaier (GER)-J.Munar (ESP)

A.Sasnovic (RUS)-X.Wang (CHN)

O.Danilovic (SRB)-D.Galfi (HUN)

M.Mmoh (USA)-B.Zapata Miralles (ESP)

Campo 12 - Ore 11:00

B.Haddad Maia (BRA)-C. bucsa (ESP)

B. van de Zandschulp (NED)-P.Kotov (RUS)

C.U.Carabelli (ARG)-A.Karatsev (RUS)

L.Davis (USA)-m.Bouzkova (CZE)

Campo 13:00 - Ore 11:00

B.Coric (CRO)-C.Taberner (ESP)

K.Siniakova (CZE)-P.Martic (CRO)

A.Van Uytvanck (BEL)-A.Li (USA)

J-Kubles (AUS)-D.Kudla (USA)

Campo 14 - Ore 11:00

C.Osorio (COL)-H.Tan (FRA)

T.Daniel (JPN)-G.Barrere (FRA)

N.Borges (POR)-K.Khachaov (RUS)

B.Bencic-R.L.Jani (HUN)

Gli italiani in campo

Fognini-Popyrin (terzo match Simonne Mathieu)

Il match da non perdere

Zverev-Ofner (terzo match Suzanne Lenglen)

Sebastian Ofner ha superato all'ultimo turno delle qualifcazioni il nostro Alessandro Giannessi mostrando un buono stato di forma e una bella capacità di variare il gioco. I fari però sono puntati su Alexander Zverev, che da numero 3 del seeding in questa giornata è la testa di serie più alta impegnata in campo.

