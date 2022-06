Sarà Casper Ruud l'avversario di Rafael Nadal nella finale del Roland Garros 2022: il tennista norvegese, classe 1998, ha eliminato in rimonta il veterano croato Marin Cilic 3-6 6-4 6-2 6-2. L'atto conclusivo del torneo è in programma domenica 5 giugno alle 15. Non ci sono precedenti tra il maiorchino e il 23enne di Oslo.

La cronaca del match

Casper Ruud è il primo norvegese a raggiungere una finale Slam e il primo scandinavo a farlo dai tempi di Robin Soderling che nel 2010 aveva perso proprio contro Rafa Nadal. In attesa di domenica il classe 1998 può festeggiare il nuovo best ranking (sarà n° 6 del mondo), scavalcando il baby prodigio spagnolo, Carlos Alcaraz. La chiave del match con Cilic è la risposta di Ruud, molto più reattiva e incisiva di quella di Rublev nei quarti di finale, quando il croato era riuscito a piazzare 33 ace. Stasera gli ace del 33enne di Medjugorje sono stati 10 al cospetto di ben 56 errori gratuiti. Bastano questi numeri per spiegare il mis-match sul Centrale di Parigi. Cilic parte bene con un doppio break nel primo set che gli consente di chiudere 6-3. Di fatto, però, è l'unico sussulto del croato che, scambio dopo scambio, accusa le fatiche degli ultimi dieci giorni. Nel secondo parziale, dopo aver subito il break in apertura, ha anche tre opportunità di rientrare nel decimo game, ma Ruud è solido: le annulla e pareggia i conti 6-4. Il norvegese approfitta del passaggio a vuoto di Cilic e allunga 4-1 nel terzo. Qui il gioco si interrompe per un'invasione di campo.

L'attivista che ha interrotto la semifinale Ruud-Cilic Credit Foto Getty Images

Una donna scavalca le recinzioni e si incatena alla rete. Indossa una maglia bianca con la scritta "Ci restano solo 1028 giorni" e si professa appartenente a un’organizzazione per la difesa dell’ambiente, Dernière Rénovation. Il giudice di sedia decide di sospendere temporaneamente la semifinale e gli atleti rientrano negli spogliatoi, in attesa che la situazione venga risolta dagli addetti alla sicurezza. Dopo qualche minuto si può riprendere, ma il lietmotiv è lo stesso: Cilic arranca, Ruud vuole chiudere il più presto possibile. E lo fa: 3-6 6-4 6-2 6-2 in poco meno di tre ore.

Ruud: "Sono un allievo dell'Accademia di Nadal. Sarà bello affrontarlo"

