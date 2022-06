Il grande giorno è arrivato. Sabato 4 giugno andrà in scena la finalissima femminile dell'Open di Francia. Sul Centrale si affrontano presente e futuro del tennis. Iga Swiatek è la numero uno al mondo, e arriva da un filone di 34 vittorie consecutive . L'ultimo scalpo preso dalla polacca è stato quelo della russa Daria Kastkina, a cui ha concesso solo tre game. Coco Gauff ha soli 18 anni, ma ha dato prova di grande maturità battendo Martina Trevisan in semifinale . "Finale? I miei gnitori mi amano a prescindere di come andrà", ha confessato la baby americana nell'intervista post partita.

Swiatek: "Non ho festeggiato il compleanno: voglio rimanere concentrata"

SWIATEK-GAUFF, IN DIRETTA TV E LIVE STREAMING: QUANDO E DOVE VEDERLA

Sabato 4 giugno, campo Philippe-Chatrier - secondo non prima delle 15:00.

Il Roland Garros 2022 sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discover+ ed Eurosport Player le nostre piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione. Qualificazioin: Discovery+ e per chi è gia abbonato su Eurosport Player trasmetteranno le qualificazioni a partire da lunedì 16 maggio. Solo con la piattaforma in live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale dei campi per seguire tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi il secondo Slam stagionale a partire dal 22 maggio 2022, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

Il programma del Campo Philippe Chatrier di sabato 4 giugno

Ore 11:00 finale weelchair femminile

non prima delle 15:00

Iga SWIATEK (POL) [1] vs Coco GAUFF (USA) [18]

SWIATEK-GAUFF, I PRECEDENTI

Le due giocatrici si sono affrontate già due volte: la numero uno al mondo ha ottenuto sempre larghe vittorie. Il primo appuntamento è stato alle semifinali di Roma nel 2021, dove Iga ha trionfato 7-6 6-3. Il secondo quest'anno agli ottavi di Miami, con la polacca vincente 6-3 6-1.

IL PERCORSO DI IGA SWIATEK AL ROLAND GARROS

Swiatek-Tsurenko 6-2 6-0

Swiatek-Riske 6-0 6-2

Swiatek-Kovinic 6-3 7-5

Swiatek-Zheng 6-7 6-0 6-2

Swiatek-Pegula 6-3 6-2

Swiatek-Kasatkina 6-2 6-1

IL PERCORSO DI COCO GAUFF AL ROLAND GARROS

Gauff-Marino 7-5 6-0

Gauff-Van Uytvanck 6-1 7-6

Gauff-Kanepi 6-3 6-4

Gauff-Mertens 6-4 6-0

Gauff-Stephens 7-5 6-2

Gauff-Trevisan 6-3 6-1

