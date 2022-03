Serena Williams senza peli sulla lingua. In un’intervista registrata con la CNN e realizzata dalla giornalista Christiane Amanpour, la campionessa americana ha commentato la senza peli sulla lingua. In un’intervista registrata con lae realizzata dalla giornalista Christiane Amanpour, la campionessa americana ha commentato la recente squalifica di Sascha Zverev ad Acapulco con queste parole, paragonando il gesto del tedesco al suo insulto ad un giudice di linea durante la semifinale dello US Open 2009 (episodio per cui venne multata con l’avvertenza che se fosse stato reiterato nei due anni successivi sarebbe stata squalificata dal successivo Slam newyorchese):

"C’è chiaramente una disparità di trattamento. Se avessi fatto io quello che ha fatto Zverev ora sarei in prigione. Davvero, non scherzo. In realtà sono stata in un periodo di prova, ma non vorrei parlare di quell’incidente ora!”.

Ad

Tennis Federer: "Ho dovuto ricominciare da capo, ma a fine estate potrei tornare" UN' ORA FA

Sul ritorno

"Amo ciò che faccio. Al momento devo concentrarmi su me stessa. Cosa significa? Non lo so! Sono ancora una tennista professionista, mi alleno ancora. Mi guardo indietro e penso che lo faccio da ormai 30-32 anni, ma non mi sento arrivata. Dovrei avere quel record e ho avuto tante opportunità per conquistarlo, ma per rispondere alla domanda, non mollo ancora. Parigi è una delle mie città preferite e mi piace la terra. Ma vedremo, se il mio fisico regge, ci sarò”.

Sul record di 24 Slam di Margaret Court Smith

"Le domande sul record di Slam non mi danno fastidio. Come dice la nostra amica Billie Jean King, la pressione è un privilegio. Qual è l’alternativa al non ricevere domande sui record? Non averne l’opportunità. Preferisco che qualcuno mi chieda tutti i giorni del possibile record Slam che avere solo 3, 6, 10 o 15 titoli“.

Sul film con Will Smith candidato agli Oscar

“Abbiamo iniziato a registrare prima della pandemia. Non abbiamo mai pensato veramente all’impatto che il film avrebbe potuto avere, anche se ovviamente l’obiettivo dei film è anche vincere dei premi. È incredibile essere nominati. Mio padre è la ragione per cui siamo qui in questo momento. Il film racconta la verità, questo era l’obiettivo. Ci affacciavamo su un nuovo sport che è prevalentemente giocato da atleti bianchi e bisognava dire la verità sul fatto che mio padre non corrispondesse alla figura del ‘villain’. Ha sempre cercato di proteggerci e supportarci, così come tutta la famiglia, sin dal primo giorno. Tante volte senti quanta pressione il padre metta sul figlio e i rapporti alla fine si sfaldano. Per noi è stato l’opposto”.

Serena Williams compie 40 anni: perchè è la regina del tennis

Davis Cup Sonego vanifica lo sforzo di Sinner: Italia-Slovacchia 1-1 19 ORE FA