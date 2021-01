Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Serena Williams, Ashleigh Barty e... Jannik Sinner. C’è anche l’altoatesino tra i protagonisti ad Adelaide di "A day at the drive", giornata di match-esibizione tra i migliori tennisti al mondo. Le sfide sono in programma nella notte italiana tra giovedì e venerdì e venerdì mattina sui canali Eurosport e Eurosport Player, con giocatori e giocatrici che poi si trasferiranno a Melbourne per disputare l’ATP Cup o i torneo ATP in preparazione agli Australian Open.

Alle 3:30 di venerdì, Sinner affronterà Djokovic ed è una prima volta assoluta per il giovane tennista italiano contro il numero uno del mondo. Il match è un’esibizione, ma sicuramente è un test importante per Jannik per capire il suo attuale stato di forma e per cominciare a ritrovare il ritmo partita contro un avversario di valore assoluto.

Le altre sfide: spicca Nadal-Thiem

Sono tante e molto belle le sfide in programma ad Adelaide. In campo maschile Rafael Nadal se la vedrà con Dominic Thiem (alle 9:30 di venerdì), mentre in campo femminile spicca su tutte quella tra Serena Williams e Naomi Osaka (alle 5:30), che è stata la finale degli US Open nel 2018.

Torna in campo anche la numero uno del mondo Asleigh Barty, che ha saltato tutta la seconda parte di stagione dopo la pausa per la pandemia. L’australiana affronterà Simona Halep, mentre in un altro match si affronteranno Venus Williams ed Irina Camelia Begu.

