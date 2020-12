La serata di ieri ha visto le premiazioni dei Gazzetta Sports Awards 2020 che, anche se si sono tenute in forma virtuale per colpa della pandemia, hanno assunto un valore simbolico davvero notevole, specialmente dopo mesi così complicati. Sul fronte tennistico Jannik Sinner ha vinto quale “exploit dell’anno” e, nell’occasione, ha parlato un po’ di quel che si aspetta dal 2021.

“Spero di iniziare bene in Australia e soprattutto di giocare tante partite durante la stagione – le sue parole riportate da UbiTennis .com – Ci saranno alti e bassi com’è normale che sia.

Oltre all’altoatesino è stato premiato dalla rosea anche Lorenzo Sonego, terzo italiano nel ranking mondiale che nel torneo ATP 250 di Sofia ha battuto il numero 1 del mondo, guadagnandosi così il premio per l’impresa dell’anno. “Contro Novak Djokovic di sicuro non mi aspettavo un risultato simile, ma vedevo che ogni cosa che provavo mi riusciva… Ero così emozionato a fine partita che non so nemmeno cosa mi abbiano chiesto nell’intervista. Ma adesso studierò meglio l’inglese, non si sa mai in caso di prossime vittorie!”.