Serena Williams ha ammesso di aver pianto mentre scriveva Archetypes con Meghan Markle, la 23 volte campionessa Slam ha rivelato che dietro alla sofferta decisione c'è il desiderio di crescere la sua famiglia e concentrarsi sulla carriera imprenditoriale. ha ammesso di aver pianto mentre scriveva la lettera di addio al tennis e di provare emozioni contrastanti alla vigilia dell'ultimo US Open della sua carriera (in programma da lunedì 29 agosto). Nel podcastcon Meghan Markle, la 23 volte campionessa Slam ha rivelato che dietro alla sofferta decisione c'è il desiderio di crescere la sua famiglia e concentrarsi sulla carriera imprenditoriale.

"Non è stato molto facile. Ero in Svizzera, ero seduta in hotel alla scrivania, scrivevo, cancellavo, pensavo e poi piangevo e le lacrime mi rigavano il viso mentre scrivo queste parole e tornavo indietro con i ricordi, è stata davvero dura. È strano perché gioco da quando non riesco a ricordare e ho 40 anni ora. Quindi tutta la mia vita è stata vissuta per uno scopo. Onestamente non vedo l'ora di svegliarmi un giorno e non dovermi più preoccupare di esibirmi a un livello così alto e competere".

Sull'ultima partecipazione a New York

"Sarà sicuramente molto emotivo. Come farò a non piangere? Forse se riesco a superare un paio di turni, allora mi sentirò meglio, ma penso che all'inizio sarà difficile perché se vengo eliminata sarà per l'ultima volta".

