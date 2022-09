"Tutte le storie, anche le più belle, hanno un inizio e hanno una fine. Dopo 1014 partite, 27 anni di storia, 73 titoli e 23 tornei del grande slam è finita qui la carriera di Serena Williams". Sono queste le parole scelte da Riccardo Bisti, in diretta su Eurosport, per l’ultima partita della queen, della greatest of all time, sul palcoscenico dell’Arthur Ashe Stadium. In realtà non lo sappiamo ancora se questa è stata effettivamente l’ultima recita della carriera, Per tre sere americane Serena Williams è stata il centro di gravità non solo del tennis mondiale, ma di tutto il paese a stelle e strisce. Una fonte di luce così potente che fino a poche ore fa pensavamo che addirittura potesse vincere il torneo. La dura realtà ce l’ha sbattuta in faccia Alja Tomljanovic, in una delle partite più devastanti dell’intera carriera. L’australiana ha giocato un tennis potente e preciso, sbagliando pochissimo e vincendo con il punteggio di 7-5, 6-7 (4), 6-1 in tre ore e cinque minuti di gioco. Sono queste le parole scelte da Riccardo Bisti, in diretta su Eurosport, per l’ultima partita della, della, sul palcoscenico dell’Arthur Ashe Stadium. In realtà non lo sappiamo ancora se questa è stata effettivamente l’ultima recita della carriera, ma gli indizi ci portano a pensarlo . Tutte le celebrazioni, tutto il pubblico, tutti i vip.Una fonte di luce così potente che fino a poche ore fa pensavamo che addirittura potesse vincere il torneo. La dura realtà ce l’ha sbattuta in faccia, in una delle partite più devastanti dell’intera carriera. L’australiana ha giocato un tennis potente e preciso, sbagliando pochissimo e vincendo con il punteggio di

- in versione party-crasher - ha innalzato ulteriormente il livello del suo gioco e al sesto match-point, Domenica affronterà Samsonova per mettere un altro mattoncino nella propria storia personale e cercare un posto nei quarti. Soffermarsi sui numeri, al termine di questa nottata storica, risulterebbe altamente improduttivo. Serena ha giocato una partita coraggiosa, all’attacco, ma contro la miglior versione della croato-australiana non è bastata. Dopo il secondo set, vinto per 7-6 al tie-break, pensavamo che ci fosse ancora uno spiraglio di luce per l'americana, ma Tomljanovicin versione- ha innalzato ulteriormente il livello del suo gioco e al sesto match-point, con un dritto affossato in rete da Williams , ha completato quella che forse è l’impresa più significativa della sua carriera. Alla fine, talmente è alto il rispetto che incute Serena, la nativa di Zagabria non ha nemmeno esultato: un grande segno di rispetto.per mettere un altro mattoncino nella propria storia personale e cercare un posto nei quarti.

Tomljanovic: "Mi dispiace perchè io amo Serena esattamente come tutti voi"

Ljudmila Samsonova è la più in forma?

La domanda sorge spontanea vedendo l’ennesimo 2-0 della russa in questo Us Open. La tennista nata a Olenegorsk, ma che per tanti anni ha rappresentato l’Italia, si prende anche la pellaccia di Aleksandra Krunic dopo aver sconfitto Fernandez e Bejlek. Punteggio finale? Doppio 6-3 in un’ora e 15 minuti di gioco. Al prossimo turno, come scritto sopra, se la dovrà vedere con Alja Tomljanovic.

Samsonova non dà scampo a Krunic: gli Highlights

