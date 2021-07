Esame superato. Carlos Alcaraz Garfia, a 18 anni e 56 giorni, è diventato il giocatore più giovane a vincere una partita a Wimbledon dai tempi di Novak Djokovic e Andy Murray (entrambi nati nel maggio '87) nel 2005. Dopo il successo in cinque set sul giapponese Yasutaka Uchiyama, lo spagnolo regge un set sul campo 1 contro Daniil Medvedev. Fresco di vendetta su Struff in quattro set dopo Halle e testa di serie numero 2 del torneo, il vincitore di Maiorca dà un segnale. Lo snodo è il finale di primo parziale con il talentino che recupera il break di svantaggio ma poi cede nuovamente la battuta nel decimo gioco. "Sono rimasto sorpreso da Alcaraz nel primo set perché l'erba non è la sua superficie migliore. Prima o poi sarà tra i primi 10". Questo l'attestato di stima del russo: se l'iberico è il futuro, lui è il presente come testimonia il 100% di punti vinti con la prima di servizio (25 su 25) nei primi due set, con cinque break ottenuti e un 6-4 6-1 maturato in 66 minuti.

Alla fine saranno 38 su 40 (95%) per Medvedev che chiude 6-4 6-1 6-2 in un'ora e 35 minuti: sul suo cammino Cilic o Bonzi. Festeggia la Gran Bretagna con Cameron Norrie che lascia sei game a Bolt. Vincendo oggi e unendosi a Dan Evans e Andy Murray al 3° turno, è la prima volta che tre uomini britannici raggiungono il terzo turno a Wimbledon dal 1999, con Tim Henman, Greg Rusedski e Danny Sapsford. Per Norrie, in forma e molto quotato, il vincente di Federer-Gasquet.

Stecca Kei Nishikori: Jordan Thompson lo supera per 7-5, 6-4, 5-7, 6-3 e raggiunge Ivashka. Bedene, prossimo avversario di Berrettini, lascia tre game (tre) a Nishioka, reduce dalle fatiche del quinto set con Isner di 24 ore prima. Chi non sbaglia è Alexander Zverev, in scioltezza con Sandgren e alla seconda vittoria in tre set. Monfils e Querrey escono di scena: il francese si fa eliminare da Pedro Martinez in tre set mentre il big server americano cade con Duckworth. Bautista Agut termina il compito con Kecmanovic in cinque set dopo l'interruzione di mercoledì.

