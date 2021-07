Un leone ferito, un campione immenso, mai domo ma costretto ad arrendersi alla cruda attualità.Andy Murray, reduce da due battaglie faticosissime con Basilashvili Otte , lascia sul Centrale di Wimbledon quello che gli rimane: cuore, volontà, passione per questo sport. Non basta contro Denis Shapovalov che conquista i suoi primi ottavi di finale ai Championships con il punteggio di 6-4 6-2 6-2 in due ore e 16 minuti. Il canadese indica lo sconfitto che riceve il giusto tributo dal pubblico.