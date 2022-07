Rafa Nadal, a 24 ore C’era grande attesa per vedere l’esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto in mattinata, a 24 ore dall’attesissima semifinale con Nick Kyrgios che potrebbe regalargli l’accesso all’ultimo atto del Championship. Il 36enne fuoriclasse spagnolo, che da una settimana non esercita il servizio in allenamento, è già insieme al suo allenatore Marc López per saggiare le proprie condizioni ad Aorangi Park.

Ad

uno strappo di sette millimetri ad uno dei muscoli addominali. Rafa però Gli accertamenti strumentali, secondo i media spagnoli, hanno evidenziato. Rafa però non pare assolutamente intenzionato a mollare ed è determinato ad essere in campo e sfidare Kyrgios , venerdì sul Centre Court di Wimbledon.

Wimbledon Rabbia Tomljanovic: "Prima domanda su Kyrgios? Puoi fare meglio" 3 ORE FA

Questo tipo di infortunio ricorda esattamente quello avuto da Djokovic in Australia nel 2021, ma che non impedì al serbo di arrivare fino alla finale e poi vincerla, lo stesso percorso che si augura di ripetere Rafa in questo weekend, anche se la strada sarà assolutamente impervia.

Quel precedente con Del Potro nel 2009

Un Nadal dunque che ci vuole riprovare, anche se il suo precedente con questo tipo di infortunio non è dei migliori. Nadal infatti provò a giocare con uno strappo ai muscoli addominali – all’epoca di circa 2mm – nella semifinale dello US Open 2009. Finì piuttosto male in quel caso: 6-2 6-2 6-2 a favore di Juan Martin Del Potro. Vedremo insomma domani quale tipo di Nadal vedremo in campo. Nel mentre l’indiscrezione – attendibile – è che Rafa scenderà in campo domani per il match con Kyrgios. A meno di clamorosi peggioramenti nella giornata di oggi o della prossima notte.

Mentalità Nadal: il riscaldamento pre-finale parte negli spogliatoi

Wimbledon Kyrgios: "Un coach? Non scaricherei quel peso su nessuno!" 6 ORE FA