"Qualcosa a livello addominale non funziona. Ho dovuto trovare un modo per servire in maniera differente, ho pensato spesso che non sarei riuscito a finire il match".

Durante la partita contro Fritz, addirittura, papà Sebastian aveva cercato in tutti i modi di esortare il figlio al ritiro per non sottoporsi a immani sofferenze, direttamente dall'angolo apposito sul campo centrale. L'appello di Sebastian Nadal è tuttavia rimasto inascoltato: Rafa ha stretto i denti e con orgoglio, classe e "testa" ha portato a casa il match dopo il super tie break.

"Non so ancora se giocherò con Kyrgios. Non posso risponderti adesso, perché domani avrò degli esami e solo dopo quelli deciderò"

C'è però questo virgolettato a margine del quarto di finale vincente che oggettivamente preoccupa un po' tutti. Riuscirà a recuperare per l'elettrizzante match contro la nemesi Nick Kyrgios? È l'interrogativo d'obbligo, anche se conoscendo la tempra del 22 volte campione Slam in pochi scommetterebbero sul suo forfait. Anzi, praticamente nessuno!

Nadal, fine dell'incubo: "Che sollievo, ora riesco a camminare"

