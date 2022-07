Rafael Nadal ha annunciato il ritiro da Wimbledon a causa di un serio problema agli addominali , rimediato durante i quarti di finale contro Taylor Fritz. Il maiorchino avrebbe dovuto giocare la sua ennesima semifinale nella giornata di venerdì, ma purtroppo la partita non ci sarà.

Il suo (mancato) avversario Nick Kyrgios dunque vola dritto in finale, in un momento in cui è più in forma che mai e con una partita in meno di sicuro non particolarmente sfavorito nel caso in cui lo raggiungesse il più forte sulla carta dell'altra semifinale, ossia Novac Djokovic, che sarà opposto a Cameron Norrie.

Eppure l'australiano non gioisce per il suo miglior risultato in carriera, ma tramite i suoi canali social manda un messaggio di solidarietà al mancino di Manacor, di cui posta una foto in cui si stringono la mano:

Giocatori diversi, personalità diverse. Rafael Nadal spero che la tua guarigione vada bene e tutti noi speriamo di vederti presto in salute. Ci vediamo la prossima volta!

I due si erano incontrati l'ultima volta in uno slam agli Australian Open 2020 e aveva vinto Nadal in quattro set, mentre l'ultima sfida effettiva era stata quest'anno ai quarti di finale di Indian Wells, dove di nuovo aveva vinto lo spagnolo (in tre set).

