Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ricorderanno il 3 luglio 2022 per tutta la vita. E non solo perchè sarà il loro debutto assoluto nel Tempo del tennis. L'ottavo di finale tra i due enfant prodige, rispettivamente n° 13 e 7 del ranking Atp, sarà lo spot dei prossimi 15 anni, La prima volta sul Centrale di Wimbledon non si scorda mai.. E non solo perchè sarà il loro debutto assoluto nel Tempo del tennis. L'ottavo di finale tra i due enfant prodige, rispettivamente n° 13 e 7 del ranking Atp, sarà lo spot dei prossimi 15 anni, il teaser di una rivalità che potrebbe segnare la storia di questo sport . Le premesse ci sono tutte: i due si sono "annusati" al Challanger di Alicante nel 2019 e a Parigi Bercy l'anno scorso ( entrambe vittorie dello spagnolo ), ma il palcoscenico, la posta in palio e la poca esperienza sulla superficie contribuiscono a rendere imperdibile e unico il terzo confronto tra i due , il primo in un Major.

Una sfida che sa di futuro

Con 40 anni e 4 mesi in due, per trovare un ottavo Slam più giovane bisogna tornare indietro agli US Open 2008 (Nishikori-Del Potro), se limitiamo la ricerca a a Wimbledon addirittura al duello Connors-Mitton del 1973. Una volta che i Big Four andranno in pensione, Next Gen (Medvedev, Zverev, Tsitsipas e Berrettini su tutti) permettendo, toccherà alla generazione di Sinner e Alcaraz tenere le redini del tennis mondiale, magari (lo speriamo!) spartendosi titoli Slam come fatto tra Federer, Nadal e Djokovic. Il 3 luglio 2022 potrebbe allora essere segnato nei libri di storia con la stessa valenza simbolica del 24 maggio 2005 (il primo Fedal al Roland Garros), il 7 giugno 2006 (il primo Djokovic-Nadal a Parigi) o ancora il 21 gennaio 2007 (la prima volta di Djokovic e Federer, contro, agli Australian Open). Preparate i pop corn, ci sarà da divertirsi.

