l'Italia della vela riassapora il gusto di un podio olimpico e lo fa ben prima della medal race. La coppia formata da Ruggero Tita e Caterina Banti è infatti già certa di aver conquistato almeno la medaglia d'argento nei Nacra 17 in questi Giochi di Tokyo 2020. La coppia mista azzurra, che Medal Race in programma martedì 3 agosto (ore 8:33 italiane), al duo italiano basterà essere tra i primi 6 per conquistare una storica medaglia d'oro. Dopo 13, lunghissimi, anni,riassapora il gusto di une lo fa ben prima della medal race. La coppia formata daè infatti già certa di aver conquistatoin questi Giochi di Tokyo 2020. La coppia mista azzurra, che comanda la classifica fin dalla prima giornata di regate , ha incrementato ulteriormente il proprio vantaggio sugli inseguitori e adesso può anche giocare coi piazzamenti. Nellain programma martedì, al duo italiano basterà essereper conquistare una

Favolosa prova di forza della coppia Tita-Banti nella classe di catamarani volanti. Con la chiusura delle regate di qualificazione, con una regolarità impressionante, il duo azzurro ha letteralmente surclassato qualsiasi avversaria e solo la coppia britannica John Gimson-Anna Burnet può insidiarli per l'oro. I risultati di oggi - un 1° posto e due 2° posti - consentono infatti ai velisti italiani di entrare in Medal Race con 23 punti, ben 12 in meno dei secondi (appunto i britannici) e 24 in meno della coppia tedesca Kohlhoff-Stuhlemmer. Sostanzialmente, al duo azzurro basterà marcare stretta la coppia britannica per avere la certezza di cingersi il collo col metallo più prezioso. Ora come ora è già la sedicesima medaglia nella storia della vela italiana alle Olimpiadi. Il sogno è che sia d'oro, ovviamente.

TITA/BANTI, ARGENTO CERTO: L'ITALIA DELLA VELA TORNA SUL PODIO!

