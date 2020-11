Mentre la stagione 2020 del WTCR – FIA World Touring Car Cup si è chiusa al MotorLand Aragón con Yann Ehrlacher Campione, la versione online della serie deve ancora affrontare i round in Germania (22 novembre) e a Zolder (29 novembre).



Keithley il più veloce per la Williams Esports

Jack Keithley (Williams Esports) nelle pre-qualifiche del Nordschleife ha realizzato il miglior tempo in 8'48"200 con la sua CUPRA Leon Competición, rifilando 0"4 ai rivali. L'inglese, finalista della serie nel 2019, è al rientro dopo aver chiuso secondo il campionato DTM Esports.



In questo modo termina la striscia di primati di Bence Bánki (Red Bull Racing Esports), secondo in campionato dietro a Gergo Baldi (M1RA Esports).



Bánki ha ottenuto il terzo posto, mentre Baldi l'ottavo e con 20 punti a dividerli in classifica con 6 gare da disputare la lotta resta apertissima.



Domenica le dirette

Le tre gare di Esports WTCR si disputeranno domenica dalle 19;00, visibili sulle pagine Facebook del WTCR e quelle di RaceRoom su YouTube e Twitch.



James Kirk e Robert Wiesenmüller si occuperanno del commento in inglese, mentre Thomas Bienert e Sebastian Gerhart di quello tedesco.



Come vederle



Facebook (EN):https://www.facebook.com/WorldTouringCarCup



YouTube (EN):https://www.youtube.com/watch?v=8-igCjdNUPc



YouTube (DE):https://www.youtube.com/watch?v=5QzUzITGaKw



Twitch (EN):https://www.twitch.tv/raceroomracingexperience