Domenica sera alle 20.30 alla Lanxess Arena di Colonia Barcellona e Anadolu Efes si sfidano per il trono d'Europa. Di fronte i blaugrana, la miglior squadra dell'ultima stagione, alle prese col dubbio Calathes, e i turchi di Ergin Ataman, la formazione ai vertici degli ultimi 2 anni, con l'MVP Micic ma anche qualche incrinatura dopo la semifinale a luci e ombre col CSKA. Si annuncia un match stellare, sulla carta equilibratissimo in cui entrambe hanno le stesse chance di successo per vari motivi: il Barcellona torna in finale dopo 11 anni, quando vinse a Parigi nel 2010 contro l'Olympiacos, e ha la spinta di gente come Pau Gasol e Nikola Mirotic che questo titolo non l'han mai conquistato; l'Anadolu Efes va a caccia del primo successo e ha la motivazione enorme di rifarsi dopo la delusione del 2019 a Vitoria-Gasteiz e di prendersi un trionfo che, secondo loro, la pendemia gli ha tolto nel 2020 quando francamente apparivano ingiocabili.

Highlights: Barcellona-Olimpia Milano 84-82

FC Barcellona-Anadolu Efes, Finale su Eurosport 2, Eurosport Player e Discovery+

Eurolega Milano-Barcellona, il finale: Punter sbaglia, magia di Higgins 13 ORE FA

LIVE-Streaming su La partita sarà tramessa in TV su Eurosport 2, e insu Eurosport Player Discovery+ con il commento di Andrea Solaini e Hugo Sconochini, domenica 30 maggio alle ore 20.30 (collegamento dalle 20.15).

Approfondimenti e dichiarazioni

Ultimi 5 risultati del FC Barcellona

AX Armani Exchange Milano-FC Barcellona 82-84

FC Barcellona-Zenit San Pietroburgo 79-53

Zenit San Pietroburgo-FC Barcellona 74-61

Zenit San Pietroburgo-FC Barcellona 70-78

FC Barcellona-Zenit San Pietroburgo 81-78

Ultimi 5 risultati dell'Anadolu Efes

CSKA Mosca-Anadolu Efes 86-89

Anadolu Efes-Real Madrid 88-83

Real Madrid-Anadolu Efes 82-76

Real Madrid-Anadolu Efes 80-76

Anadolu Efes-Real Madrid 91-68

FC Barcellona-Anadolu Efes, Finale: informazioni utili

Data, luogo e ora: domenica 30 maggio alla Lanxess Arena di Colonia (Germania) alle ore 20.30.

* * *

Riguarda le semifinali Barcellona-Olimpia Milano e CSKA-Anadolu Efes in VOD (Contenuto Premium)

Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Basket Barcellona - AX Armani Exchange Milano 00:00:00 Replica

Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Basket CSKA Mosca - Anadolu Efes 00:00:00 Replica

Eurolega Highlights: Barcellona-Olimpia Milano 84-82 13 ORE FA