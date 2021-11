13-12 al 6' - Si innesca Loyd: canestro in penetrazione e assist poi per Ponitka, e poi tripla e altro assist per Frankamp: sorpasso Zenit con break di 9-0.

4-12 al 4' - Lunetta per Datome: 2/2 automatico. Arriva il primo canestro dell'ex, Gudaitis, grande schiacciata, ma risponde subito Melli con un long-two dall'angolo. Lunetta anche per Tarczewski: primo 2/2 della stagione. Ancora Melli a lavorare a rimbalzo d'attacco per il +8.

2-4 al 2' - Buon avvio biancorosso con Shields e un contropiede chiuso da Melli in schiacciata. Lo Zenit si sblocca con Mickey.

0-0 INIZIO GARA - Il primo possesso è gestito da Milano.

Lo starting five scelto da coach Xavi Pascual per il suo Zenit San Pietroburgo: Frankamp, Loyd, Ponitka, Mickey e Gudaitis, è il quintetto base classico della squadra russa.

Lo starting five scelto da coach Ettore Messina per la sua Olimpia Milano: Sergio Rodriguez, Shavon Shields, Gigi Datome, Nicolò Melli e Kaleb Tarczewski. Grosso restyling rispetto alle ultime uscite: out Hall, rimpiazzato da un vero playmaker come il Chacho, e Hines, così da avere più profondità nel reparto lunghi per l'infortunio di Mitoglou.

Sono soltanto tre i precedenti, tutti risalenti alle ultime due stagioni e rigorosamente rispettosi del fattore campo: l'Olimpia è in vantaggio 2-1.

Malcolm Delaney, atteso a rientrare venerdì prossimo nel match del Forum contro l'Olympiacos, Milano dovrà fare a meno anche di Dinos Mitoglou: Sono due anche le grandi assenze con cui l'Olimpia dovrà confrontarsi in questa serata. Oltre a, atteso a rientrare venerdì prossimo nel match del Forum contro l'Olympiacos, Milano dovrà fare a meno anche di il greco ha sofferto una frattura al piede sinistro che lo costringerà a sottoporsi a operazione chirurgica con conseguente stop di 2-3 mesi.

Sono due i grandi ex della partita. Milano ritroverà Arturas Gudaitis, rimasto perno dello Zenit nel verniciato, e Mindauguas Kuzminskas, riciclato in Eurolega dopo un paio di stagioni lontane dai massimi palcoscenici del continente.

quadrata, compatta, solida, ordinata e tignosa nella metacampo difensiva. Lo Zenit è la quarta miglior difesa del torneo e sta cavalcando un momento brillante, con quattro vittorie consecutive che le hanno permesso di issarsi al quarto posto (7-3) assieme al Maccabi Tel Aviv. Lo Zenit è un avversario molto duro. Coach Xavi Pascual ha costruito negli ultimi due anni una squadra di livello , attrezzata per essere molto competitiva in Eurolega,. Lo Zenit è la quarta miglior difesa del torneo e sta cavalcando un momento brillante, con quattro vittorie consecutive che le hanno permesso di issarsi alassieme al Maccabi Tel Aviv.

97-71 che le ha tolto la vetta della classifica in solitaria. Milano è stata riagganciata da Real Madrid e Barcellona, e lo stesso Real, in campo già giovedì sera, L'Olimpia torna in campo a meno di 48 ore di distanza dalla pesante sconfitta incassata mercoledì sera sul parquet dell'Unics Kazan , unche le ha tolto la vetta della classifica in solitaria. Milano è stata riagganciata da Real Madrid e Barcellona, e lo stesso Real, in campo già giovedì sera, ha allungato superando la Stella Rossa Belgrado in casa

Amici di Eurosport, un saluto da Daniele Fantini e bentrovati al nostro appuntamento con il LIVE-Blogging di Zenit San Pietroburgo-AX Armani Exchange Milano, gara valida per l'11° turno di Eurolega.

