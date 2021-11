Incassata la seconda sconfitta stagionale in Eurolega nella terribile trasferta di Kazan (97-71) , l'AX Armani Exchange Milano prosegue il complicatissimo doppio turno esterno settimanale scendendo sul parquet dellaper sfidare lo. La squadra di coach Xavi Pascual condivide lain classifica con il Maccabi Tel Aviv a una sola vittoria di distanza dal terzetto di testa comprendente l'Olimpia , e sta vivendo un momento molto positivo conin Eurolega (striscia che si allunga a 6 se consideriamo anche gli impegni di campionato). Mentre Milano affronta la terza trasferta consecutiva in Europa, lo Zenit si godrà il terzo impegno casalingo in fila, fattore che tende a fare la differenza sul livello di energia fisica e mentale.