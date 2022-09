14/30 finale, 47%), il divario si apre in maniera naturale. Fino a trasformarsi in una voragine. 23-2 nel quarto periodo, con gli inglesi a salvarsi da uno storico cappotto soltanto grazie a una pennellata estemporanea di Luke Nelson. MEDIOLANUM FORUM DI ASSAGO (MI) - Italia e Gran Bretagna non si incrociavano in una partita ufficiale da 65 anni. Lo fanno a poco più di un'ora di distanza dalla scomparsa della regina Elisabetta , ricordata sul megaschermo del Forum mentre risuonano le note di "God Save the Queen" nel pre-partita. Sul campo, la Gran Bretagna, Cenerentola già eliminata da tempo, lotta per due quarti e mezzo. Poi, quando l'Italia scalda definitivamente la mano dall'arco (), il divario si apre in maniera naturale. Fino a trasformarsi in una voragine., con gli inglesi a salvarsi da uno storico cappotto soltanto grazie a una pennellata estemporanea di Luke Nelson.

3-2, Serbia, prima e imbattuta nel Gruppo D. Certo, la stessa Serbia già battuta lo scorso anno nel pre-olimpico di Belgrado, ma con un Vasilije Micic in palla e un Nikola Jokic, MVP delle ultime due regular-season NBA, in più. Gli Azzurri chiudono il girone con un record di lo stesso di Ucraina e Croazia , ma la differenza canestri negativa nella classifica avulsa li condanna al quarto posto finale. Un brutto affare, perché agli ottavi, in programma domenica 11 settembre a Berlino, troveranno la, prima e imbattuta nel Gruppo D. Certo, la stessa Serbia già battuta lo scorso anno nel pre-olimpico di Belgrado, ma con unin palla e un, MVP delle ultime due regular-season NBA, in più.

Come da pronostico, la partita ha poco da dire. Coach Gianmarco Pozzecco ne approfitta per permettere ai suoi veterani di recuperare morale dopo i due ko consecutivi con Grecia e Ucraina e alla panchina, poco utilizzata nelle prime quattro uscite, di trovare quel minimo di ritmo che potrebbe trasformarsi in oro nei playoff della O2 Arena. I trascinatori azzurri sono sempre gli stessi. Simone Fontecchio impazza con 18 punti in 16 minuti, prima di meritarsi un lungo riposo dopo l'ennesima scarica che costruisce il break decisivo alla metà del terzo quarto. Nicolò Melli (11) gli fa da spalla nell'imboscata iniziale che lancia l'Italia su un fulmineo 10-0. E Gigi Datome (13), uscito bollente dalla panchina, infila tre triple consecutive per innescare quel 23-2 con cui la Nazionale può lanciarsi in carrozza verso il traguardo.

Pippo Ricci in versione all-around (10 punti, 8 rimbalzi, 4 assist), a conferma di quanto buono Paul Biligha mostra muscoli e guizzi di atletismo al ferro (8+4 rimbalzi), e Tommaso Baldasso, premiato con minuti veri, risponde con personalità, togliendo certezze a un Nico Mannion litigioso con il ferro (soltanto 2 punti con 1/7 dal campo). In questo momento, il ruolo di secondo playmaker sembra essere scivolato nelle mani di Alessandro Pajola, ancora brillante per impegno e intelligenza dopo l'exploit con la Croazia. Il supporting-cast propone ancora una volta un interessantein versione all-around (10 punti, 8 rimbalzi, 4 assist), a conferma di quanto buono visto martedì nel successo sulla Croazia . Ma è l'intera batteria di riserva dell'Olimpia Milano a convincere.mostra muscoli e guizzi di atletismo al ferro (8+4 rimbalzi), epremiato con minuti veri, risponde con personalità, togliendo certezze a unlitigioso con il ferro (soltanto 2 punti con 1/7 dal campo). In questo momento, il ruolo di secondo playmaker sembra essere scivolato nelle mani di, ancora brillante per impegno e intelligenza dopo l'exploit con la Croazia.

Italia-Gran Bretagna 90-56

Italia : Fontecchio 18, Melli 11, Polonara 5, Spissu, Tonut 9; Baldasso 6, Biligha 8, Datome 13, Pajola 3, Ricci 10, Tessitori 5, Ricci 10. All.: Pozzecco.

: Fontecchio 18, Melli 11, Polonara 5, Spissu, Tonut 9; Baldasso 6, Biligha 8, Datome 13, Pajola 3, Ricci 10, Tessitori 5, Ricci 10. All.: Pozzecco. Gran Bretagna: Hesson 18, Nelson 7, Olaseni 6, Wheatle 12, Whelan 3; Anderson 2, Clark, Lautier-Ogunleye 5, Mockford 3. N.e.: Soko, Van Oostrum, Bigby-Williams. All.: Reinking.

* * *

Le altre partite del Gruppo C

Croazia-Ucraina 90-85

Croazia : Bogdanovic 27, Saric 3, Simon 11, Smith 7, Zubac 10; Hezonja 6, Matkovic 10, Mavra 13, Ramljak 3. N.e.: Prkacin, Perkovic, Gnjidic. All.: Mulaomerovic.

: Bogdanovic 27, Saric 3, Simon 11, Smith 7, Zubac 10; Hezonja 6, Matkovic 10, Mavra 13, Ramljak 3. N.e.: Prkacin, Perkovic, Gnjidic. All.: Mulaomerovic. Ucraina: Bliznyuk 16, Herun 21, Lukashov 5, Mykhailiuk 14, Len 6; Bobrov 8, Pustovyi 4, Sanon 11, Sydorov, Tkachenko. N.e.: Skapintsev. All.: Mikhelson.

Estonia-Grecia 69-90

Estonia : Drell, Kriisa 12, Kotsar 6, Kullamae 2, Vene 19; Kitsing 10, Raieste, Tass 6, Dorbek 2, Joesaar 12, Sokk. N.e.: Nurger. All.: Toijala.

: Drell, Kriisa 12, Kotsar 6, Kullamae 2, Vene 19; Kitsing 10, Raieste, Tass 6, Dorbek 2, Joesaar 12, Sokk. N.e.: Nurger. All.: Toijala. Grecia: G. Antetokounmpo 25, Calathes 9, Dorsey 8, Papagiannis 2, Papanikolaou 8; Agravanis 3, K. Antetokounmpo, T. Antetokounmpo 3, Larentzakis 5, Lountzis 8, Papapetrou 8, Sloukas 11. All.: Itoudis.

La classifica finale del Gruppo C

1. Grecia* (5-0), 2. Ucraina* (3-2), 3. Croazia* (3-2), 4. Italia* (3-2), 5. Estonia (1-4), 6. Gran Bretagna (0-5).

*Qualificate per la fase a eliminazione diretta, in programma a Berlino tra sabato 10 e domenica 18 settembre

