Tensione a Miami tra Butler e coach Spoelstra

Nervi tesissimi in casa Miami Heat, battuti dai Golden State Warriors, reduci dal ko in back-to-back a Orlando e senza Curry, Thompson e Green. Nel terzo periodo, durante un timeout per fermare un 19-0 dei Dubs, Jimmy Butler e il veterano Udonis Haslem si sono presi a male parole, poi è intervenuto anche coach Spoelstra contro l'ex 76ers e gli altri giocatori sono dovuti inserirsi per tenerli a distanza ed evitare il peggio. "Abbiamo un gruppo davvero competitivo, ci stavano pigliando a calci nel sedere...", ha detto Spoelstra che poi ha ironizzato: "Stavamo cercando di decidere dove andare a cena dopo la partita".

Il poster di KAT Towns

Per la giocata della notte stiamo con Karl-Anthony Towms e la sua schiacciata contro i Suns: il centro dei Timberwolves si porta a casa il poster di Jae Crowder!

Notte da record per Ayton e Booker

I Phoenix Suns hanno conquistato il titolo della Pacific Division, si avviano a centrare il miglior record assoluto della Lega e nella vittoria contro Minnesota arriva qualche soddisfazione individuale. DeAndre Ayton aggiorna il massimo in carriera con 35 punti, oltre a 14 rimbalzi, mentre Devin Booker diventa il quarto giocatore più giovane nella storia a superare 11mila punti in carriera dopo LeBron James, Kevin Durant e Kobe Bryant, una discreta compagnia.

No Ja, no problem per Memphis

Davvero incredibile la stagione dei Memphis Grizzlies, secondi a Ovest: spettacolari con Ja Morant, altrettanto efficaci, forse di più, quando lui è fuori. Stanotte hanno battuto i Nets nonostante i 78 punti della coppia Irving-Durant: senza la loro stella, i Grizzlies sarebbero virtualmente primi nella Lega per record, 15-2, e per rating offensivo, difensivo e differenziale (+17.5).

Banchero e Duke si allenano dagli Warriors

Con gli Warriors impegnati in trasferta a Est, il loro centro di allenamento diventa la base di Duke University in vista della gara del Torneo NCAA contro Texas Tech in programma oggi poco dopo la mezzanotte al Chase Center di San Francisco. A fare gli onori di casa è Stephen Curry che saluta coach Mike Krzyzewski, il nostro Paolo Banchero e tutti i Blue Devils.

