Il protagonista

Sotto 3-0, i Dallas Mavericks restano in vita vincendo gara 4 contro Golden State. Ovviamente ci pensa Luka Doncic a guidare i suoi con 34 punti, 14 rimbalzi e 9 assist: è il suo 17esimo trentello in carriera, gli stessi di Kobe e Durant sotto i 23 anni (comanda LeBron con 21). Inoltre sfiora i 37 punti di media, 36.6 per la precisione, negli elimination games. Pazzesco.

NBA Doncic in cattedra: Dallas piega Golden State e accorcia sull'1-3

Il momento decisivo

Nel quarto periodo gli Warriors rimontano con un parziale di 32-13 e Kuminga segna la bomba del -8: lì torna in cattedra Doncic che schiaccia il +10, assiste Bullock per la tripla e Finney-Smith per un altro canestro, e poi chiude lui con due liberi. Clutch!

La statistica

Dallas resta in vita nella serie grazie all'ennesima prestazione eccellente dall'arco: 20 su 43 da tre! Si tratta dell'11esima partita (su 17 totali) con almeno 15 triple segnate in questi playoff, record storico NBA per la post season. Poi a Dallas piove dentro al palazzo, per davvero...

La sorpresa

Il presente dei Warriors è ovviamente buono, ma anche il futuro pare roseo. Soprattutto con un talento come Jonathan Kuminga che segna 17 punti con 8 rimbalzi in gara 4 ed eguaglia Carmelo Anthony con tre partite da almeno 15 punti in post season da "teeneager".

La curiosità dentro o fuori dal campo

"Quando faremo qualcosa? Sono stanco, sono così stanco di venire qui e fare le condoglianze alle famiglie devastate che sono là fuori. Sono stanco dei minuti di silenzio. Basta!". Così ha parlato Steve Kerr prima della partita commentando con rabbia e gli occhi lucidi quanto accaduto a Uvalde, in Texas, ovvero una strage in una scuola elementare dove un diocottenne ha sparato uccidendo almeno 19 bambini e un insegnante.

