Il protagonista

Alla seconda partita dei suoi playoff, Luka Doncic esplode in gara 5: 33 punti (19 nel solo terzo periodo), 13 rimbalzi, 5 assist, 3 bombe a segno e +32 di plus minus. Lo sloveno ha più punti, rimbalzi e triple segnate di chiunque ai Jazz. Per Luka sono 499 punti in 15 gare di post season in carriera, quinto di sempre: il primo è Michael Jordan con 581.

Il momento decisivo

L'ultima speranza dei Nets si spegne sul ferro del secondo libero di Kevin Durant: lì Brooklyn rimane ferma, quasi immobile, e i Celtics trovano con Horford il canestro del +4 che sostanzialmente chiude i conti. Game, set, match, series!

La statistica

Una serata da incubo per gli Utah Jazz in gara 5 a Dallas. La squadra di coach Snyder, il miglior attacco per rating della regular season (116 punti su 100 possessi), finisce a soli 77 punti tirando 3 su 30 da tre, la percentuale più bassa di sempre nei playoff con almeno 25 tentativi.

La sorpresa

Avanti 3-0, ora i 76ers si trovano sul 3-2 contro i Raptors dopo la sorprendente sconfitta casalinga di gara 5. Inizia a diffondersi un po' il panico anche perchè la storia non va a favore di coach Doc Rivers, le cui squadre hanno perso più gare di chiunque nelle partite per chiudere una serie.

La curiosità dentro o fuori dal campo

La pazzesca prova di Luka Doncic contro i Jazz in gara 5 fa godere anche Patrick Mahomes, il quarterback stella dei Kansas City Chiefs della NFL che è da tempo un grande fan dello sloveno. "Greatness recognizes greatness", dicono gli americani.

