Il protagonista

Ovviamente questa è la notte di Ja Morant! Sfiora la tripla doppia con 30 punti, 13 rimbalzi e 9 assist, segna 18 punti nel quarto periodo e gli ultimi 13 dei Grizzlies, compreso il canestro della vittoria. In aggiunta, ci regala la schiacciata più bella dei playoff, una delle migliori dell'anno. Serve altro?

Il momento decisivo

Alla fine, la schiacciata passa quasi in secondo piano per Ja Morant! Nel finale thrilling del FedEx Forum, la stella dei Grizzlies risponde alla bomba del momentaneo 109-109 di Anthony Edwards andando a segnare in penetrazione il canestro della vittoria per il definitivo 111-109 a un secondo dal termine.

La statistica

Impressionante quanto fatto da Mikal Bridges in gara 5 per i Suns contro i Pelicans. Non solo per i 31 punti segnati in 47 minuti (un Iron-Man, non ha mai saltato una partita in 4 anni, ndr), ma perchè ha praticamente spento ogni avversario che ha marcato: contro di lui New Orleans ha chiuso con 3 su 17 dal campo (1 su 9 per McCollum, 1 su 5 per Ingram), e nella serie ha forzato ben 12 perse. Non è un caso che sia arrivato secondo dietro a Smart per il difensore dell'anno.

La sorpresa

Non giocava titolare in una gara di playoff dall'agosto 2020 nella bolla con gli Indiana Pacers, ha vissuto un calvario a causa degli infortuni, ma è stato protagonista in gara 5 per la vittoria dei Miami Heat contro gli Hawks con 23 punti. Che ritorno per Victor Oladipo, MVP e trascinatore davanti agli occhi di Butler e Lowry, ai box per infortunio.

La curiosità dentro o fuori dal campo

Separati alla nascita! E' davvero impressionante la somiglianza fra Tee Morant, padre di Ja, e Usher, rapper, cantante e produttore, seduti vicini a bordocampo in occasione di gara 5 a Memphis.

