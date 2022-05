Il protagonista

Una prestazione "for the ages", per la storia, come dicono gli americani. Jimmy Butler semplicemente non voleva che i suoi Miami Heat chiudessero la stagione e ha risposto con 47 punti, career high nei playoff, 9 rimbalzi, 8 assist e 4 rubate. Si piazza al secondo posto per le prestazioni di sempre degli Heat in post season dietro a LeBron James, primo con 49 punti. Per Jimmy si tratta del quarta quarantello in questa post season davanti ai tre di Doncic e di Giannis.

Il momento decisivo

In una partita segnata da 8 cambi di leadership nel punteggio (erano stati 8 in tutto nelle prime 5 gare), decisivo è il 12-4 di parziale degli Heat per chiudere il match dopo l'ultima parità sul 99-99. La giocata che spezza definitivamente le speranze di Boston è un difficilissimo jumper di Butler allo scadere dei 24", a 44" dal termine, per il 107-101.

La statistica

"Ho parlato al telefono con Wade e lui mi ha ripetuto che avrei potuto fare una prestazione del genere. Il mio ginocchio è infortunato, ma nessuno se ne sarebbe preoccupato. Mi ha detto di scendere in campo per continuare a costruire la mia legacy", ha detto a fine gara Jimmy Butler. Con i 47 punti segnati in gara 6 a Boston, diventa il recordman per i Miami Heat in un'elimination game nei playoff: superati i 45 di LeBron James del 2012 e i 46 di Wade nel 2010, tutte arrivate contro Boston.

La sorpresa

Resta una maledizione, per ora, l'approdo alle Finals per Al Horford. Il lungo veterano dei Boston Celtics detiene infatti il non invidiabile primato di aver giocato il maggior numero di partite di playoff nella storia, 140, senza aver mai partecipato alla serie che vale il titolo.

La curiosità dentro o fuori dal campo

"Ringraziate Draymond". Il messaggio è di Udonis Haslem in direzione del pubblico di Boston, riferendosi al fatto che Green aveva dato per scontato una finale NBA tra Warriors e Celtics. "Dite a Draymond che ho apprezzato. Ci abbiamo riso sopra, è stato divertente. Però è strano che un giocatore scelga così un'altra squadra prima che la partita sia giocata", ha detto PJ Tucker in conferenza stampa.

