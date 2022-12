Golden State Warriors campioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: dai Bucks di Giannis ai Clippers di Kawhi Leonard, passando per i Celtics di Gallinari (tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), i 76ers di Embiid e i Nuggets dell'MVP Jokic. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Orlando Magic, e Utah Jazz per trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet. Si alza il sipario sulla regular season NBA 2022-23 , una maratona di 82 partite che porterà ai playoff e alle Finals, l'atto conclusivo con la consegna del Larry O'Brien Trophy. Si riparte daicampioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: daidiaidi, passando per idi(tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), idie idell'MVP. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Paolo Banchero , atteso ad un'annata da protagonista con gli, e Simone Fontecchio , che sgomiterà agliper trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet.

Ad

Si rivede Fontecchio coi Jazz: 3 punti e un assist

NBA NBA 2022-23: calendario, date e dove vedere in TV e live streaming 14/10/2022 ALLE 21:40

Torna in campo Simone Fontecchio e tornano al successo gli Utah Jazz, il terzo nelle ultime 10 gare. Battuti i Clippers, partita in cui l'Azzurro gioca 11 minuti e chiude con 3 punti, un rimbalzo e un assist, mettendo a segno una tripla su due tentativi (0/1 da due).

Notte stellare per Booker e Tatum: 100 punti in due

Far canestro è l'ultimo dei problemi per Devin Booker e Jayson Tatum. La guardia dei Suns segna 51 punti in tre quarti nella vittoria contro i Bulls - il primo nella storia NBA a segnare 50+ punti in una singola partita tirando con almeno l’80% dal campo, l’80% dall’arco e l’80% dalla lunetta -, l'ala dei Celtics risponde con 49 punti nel successo sugli Heat - il primo nella storia NBA con più gara da oltre 45 punti, 10 rimbalzi e 8 triple. Fanno 100 punti in due per due serissimi candidati a MVP.

I reali a Boston: William e Kate per Celtics-Heat

Ospiti d'eccezione al TD Garden di Boston dove il principe William e sua moglie Kate Middleton erano ad assistere alla gara tra Celtics e Heat, la 14esima vittoria in 15 partite dei biancoverdi. Si tratta del primo viaggio ufficiale dopo la morte della regina Elisabetta per mostrare la vicinanza della monarchia a temi come il surriscaldamento globale e le politiche sociali: al fianco di William e Kate anche il sindaco della città Michelle Wu, il governatore dello stato Maura Healey, oltre al presidente dei Celtics Steve Pagliuca e sua moglie Judy.

Shaedon Sharpe con l'elicottero e schiaccia

"Lui alla gara di schiacciate", twitta Ja Morant. E come dargli torto dopo l'ennesima affondata di Shaedon Sharpe, talentuosissimo rookie dei Portland Trail Blazers che si esibisce con un pazzesco tap-in al volo. I paragoni con Vince Carter e Kobe Bryant si sprecano, l'atletismo è di quelli rari per il prospetto canadese.

"Two is better than one": i buzzer di Westbrook

Perchè segnarne uno, quando puoi segnarne due? Russell Westbrook protagonista nella gara tra Lakers e Blazers con due canestri allo scadere, uno a fine secondo e l'altro a fine terzo quarto, da metà campo. Unico Russ.

* * *

La Top 10 della notte NBA

Da James a Curry, passando per Durant: i 10 stipendi più alti della NBA

NBA Banchero ne fa 20, ma Orlando perde ancora. Booker-show: 51 punti 3 ORE FA