Golden State Warriors campioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: dai Bucks di Giannis ai Clippers di Kawhi Leonard, passando per i Celtics di Gallinari (tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), i 76ers di Embiid e i Nuggets dell'MVP Jokic. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Orlando Magic, e Utah Jazz per trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet. Si alza il sipario sulla regular season NBA 2022-23 , una maratona di 82 partite che porterà ai playoff e alle Finals, l'atto conclusivo con la consegna del Larry O'Brien Trophy. Si riparte daicampioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: daidiaidi, passando per idi(tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), idie idell'MVP. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Paolo Banchero , atteso ad un'annata da protagonista con gli, e Simone Fontecchio , che sgomiterà agliper trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet.

Anthony Davis torna alieno: 55 punti rovesciati sugli Wizards

NBA NBA 2022-23: calendario, date e dove vedere in TV e live streaming 14/10/2022 ALLE 21:40

Che nell'ultimo periodo fosse ispirato si era capito, i 44 punti contro Milwaukee erano stati un segnale e contro Washington è arrivata l'esplosione di Anthony Davis, autore di 55 punti con 15 rimbalzi e 3 stoppate, il suo quinto cinquantello in carriera. La stella dei Lakers - 8-2 nelle ultime 10 gare -, è l'unico con Kobe Bryant negli ultimi 20 anni a segnare 40 canestri nell'arco di due partite (il Black Mamba ci riuscì due volte nel 2007 e nel 2006).

Inoltre Davis è il secondo giocatore dal 1973-74 con Kevin McHale con una gara da almeno 55, 15 e 3 stoppate, e l'unico assieme a Karl Malone nel 1990 (26 anni fa) con una partita da 55, 15 e il 70% al tiro. Irreale.

La notte magica di Josè "Grand Theft" Alvarado

Arrivato in NBA da sconosciuto e diventato famoso per la sua capacità di rubare palloni (da qui il riferimento al videogioco "Gran Theft Auto"), Josè Alvarado è l'assoluto protagonista della vittoria dei Pelicans contro Denver. Chiude con 38 punti con 8 su 11 da tre e diventa il miglior marcatore di sempre dalla panchina per la franchigia di New Orleans, oltre che in assoluto in NBA per un giocatore non scelto al Draft dal 1970-71.

Ja Morant da un altro pianeta

Chiude con 33 punti e 10 assist, firma la vittoria dei suoi Grizzlies a Detroit, e a tempo perso firma una delle giocate più spettacolari della notte. Ja Morant vede il campo aperto davanti a sè e chiude con uno dei suoi proverbiali e feroci balzi.

Gafford e la schiacciata impossibile

Ma come diavolo ha fatto? Daniel Gafford piazza una delle schiacciate più incredibili mai fatte andando a inchiodare un pallone tutt'altro che perfetto alzatogli da Corey Kispert. Ok le leve lunghe, ma il centro degli Wizards compie un vero e proprio miracolo.

I Boston Celtics volano con "J & J"

Vittoria a Brooklyn contro i Nets e riprende la corsa dei Boston Celtics, guidati come sempre dai due "J", Jaylen Brown e Jayson Tatum, 34 punti e 10 rimbalzi per il primo, 29 con 11 rimbalzi il secondo. Sono gli unici con più gare da almeno 30 punti, 10 rimbalzi e 5 triple in questa stagione.

La Top 10 della notte NBA

