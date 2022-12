Golden State Warriors campioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: dai Bucks di Giannis ai Clippers di Kawhi Leonard, passando per i Celtics di Gallinari (tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), i 76ers di Embiid e i Nuggets dell'MVP Jokic. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Orlando Magic, e Utah Jazz per trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet. Si alza il sipario sulla regular season NBA 2022-23 , una maratona di 82 partite che porterà ai playoff e alle Finals, l'atto conclusivo con la consegna del Larry O'Brien Trophy. Si riparte daicampioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: daidiaidi, passando per idi(tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), idie idell'MVP. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Paolo Banchero , atteso ad un'annata da protagonista con gli, e Simone Fontecchio , che sgomiterà agliper trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet.

Killian Hayes decisivo per i Pistons

Nell'unica gara della notte i Pistons sorprendono i Mavericks di Luka Doncic: decisivo il francesino Killian Hayes con due triple siderali in overtime che spezzano l'equilibrio.

Banchero si arrende a Mathurin: il canadese è il Rookie del Mese

Il premio di Rookie del Mese della Eastern Conference per novembre va a Benedict Mathurin, guardia canadese degli Indiana Pacers che viaggia a oltre 20 punti di media in uscita dalla panchina. Battuto Paolo Banchero degli Orlando Magic, frenato anche dalle gare saltate per il problema alla caviglia: il talento di passaporto italiano ha comunque superato Shaq O'Neal per numero di punti segnati nelle prime 15 gare in carriera! Ad Ovest il miglior rookie a novembre è Jalen Williams, guardia degli Oklahoma City Thunder.

Gli altri premi del mese di novembre: dominano Celtics e Suns

Prime rispettivamente a Est e ad Ovest, Boston Celtics e Phoenix Suns si prendono tutti i premi principali del mese di novembre: Jayson Tatum e coach Joe Mazzulla da una parte, Devin Booker e Monty Williams dall'altra. Boston non sta risentendo del cambio di coach prima del via della stagione, con Mazzulla promosso al posto di Udoka, sospeso, grazie anche alle prestazioni di Tatum (49 nell'ultima contro Miami), idem i Suns che stanno volando anche senza l'infortunato Chris Paul, ma con un Booker che ne ha fatti 51 contro i Bulls.

Al Horford resta ai Celtics: c'è il rinnovo biennale

I Boston Celtics stanno volando e puntano dritti al titolo NBA che gli è sfuggito lo scorso anno. L'idea del presidente Brad Stevens è di proseguire con questo gruppo e in quest'ottica è arrivato il rinnovo di contratto per il lungo veterano Al Horford: secondo ESPN il dominicano firmerà per altri 2 anni a 20 milioni di dollari complessivi fino al 2025. In questa stagione, l'ultima col vecchio accordo, Horford guadagnerà 26.5 milioni di dollari.

Khris Middleton è pronto: in campo per Bucks-Lakers

Nonostante la sua assenza i Milwaukee Bucks hanno iniziato alla grande la stagione, con 15 vinte e 5 perse, ma ora sembra giunto il momento del debutto di Khris Middleton. L'All Star, fuori dal primo turno dei playoff dello scorso anno per un problema al polso sinistro, operato a luglio, dovrebbe esordire questa notte nel big match tra i Bucks e i Lakers di James e Davis.

