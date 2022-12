Golden State Warriors campioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: dai Bucks di Giannis ai Clippers di Kawhi Leonard, passando per i Celtics di Gallinari (tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), i 76ers di Embiid e i Nuggets dell'MVP Jokic. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Orlando Magic, e Utah Jazz per trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet. Si alza il sipario sulla regular season NBA 2022-23 , una maratona di 82 partite che porterà ai playoff e alle Finals, l'atto conclusivo con la consegna del Larry O'Brien Trophy. Si riparte daicampioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: daidiaidi, passando per idi(tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), idie idell'MVP. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Paolo Banchero , atteso ad un'annata da protagonista con gli, e Simone Fontecchio , che sgomiterà agliper trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet.

Ad

"Murray-Time"! Jamal rovina la festa a Lillard

NBA NBA 2022-23: calendario, date e dove vedere in TV e live streaming 14/10/2022 ALLE 21:40

Partita pazzesca a Portland dove i Denver Nuggets piegano in volata i Trail Blazers. Decisivo Jamal Murray con la tripla a fil di sirena, lui autore di una gara da 21 punti, 5 rimbalzi e 8 assist. Il canadese è soprattutto guastafeste per Damian Lillard, comunque clamoroso con 40 punti, 12 assist e 9 triple (firma 14 degli ultimi 16 punti dei Blazers, ndr). Per una volta non è "Dame-Time", ma "Murray-Time".

Keldon Johnson bollente: sorriso Spurs dopo 11 ko

Il derby del Texas va ai San Antonio Spurs che battono Houston e chiudono una striscia di 11 sconfitte di fila. Decisivo Keldon Johnson con 32 punti, 7 rimbalzi e 14 su 21 al tiro: soltanto Tim Duncan e Tony Parker hanno firmato più gare da 30+ punti in maglia Spurs del prodotto da Kentucky.

La schiacciatona (annullata) di Alperen Sengun

Una delle più belle giocate della stagione quella firmata da Alperen Sengun che vola in contropiede e inchioda in testa a Poeltl. Peccato che la schiacciata non sia valida, gli arbitri annullano per fallo in attacco del centro turco dei Rockets. Ingiustizia!

La tripla su una gamba allo scadere di Jalen Green

E' invece buona, anzi buonissima, la tripla sulla sirena del primo tempo di Jalen Green! Giocata sontuosa della guardia di Houston che fa impazzire Richardson e poi si inventa il canestro tirando su una gamba. At the buzzer.

Christian Pulisic ospite speciale a Miami

Chiusi anzitempo i Mondiali di calcio in Qatar, con la nazionale statunitense fuori agli ottavi di finale contro l'Olanda, Christian Pulisic si gode qualche giorno di vacanza prima di tornare a Londra. L'attaccante del Chelsea è infatti ospite a bordocampo a Miami per la sfida tra Heat e Clippers, e riceve anche una maglia personalizzata in regalo.

* * *

La Top 10 della notte

Giannis e il compleanno: "Spero in un bel regalo di mia moglie"

NBA Adebayo show: Miami batte i Clippers, Denver ok grazie a Murray 2 ORE FA