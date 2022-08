"Gallo? Mi vedete pessimista e spero di sbagliarmi. Mi sono rotto il crociato nel 1993 e so cosa vuol dire. La mia sofferenza deriva dal fatto che l’ho provato. Mi auguro che Gallo non abbia niente ma conosco la sofferenza, perché la diagnosi non è stata fatta. Speriamo e preghiamo che lui non abbia nulla. Con Gallo avremmo potuto vincere l’Europeo. Sono dispiaciuto se non potesse partecipare ad un’avventura in cui avrebbe meritato di esserci", ha aggiunto un Pozzecco visibilmente commosso e preoccupato.

La conferenza stampa integrale di Pozzecco

"C’è qualcosa di molto più importante del basket. Ho visto in Danilo la voglia e l’emozione di giocare con questo gruppo. I compagni lo rispettano, è forse il più forte di sempre del basket italiano. Sono grato al giocatori georgiani perché hanno capito il momento e sono venuti tutti a dire che erano dispiaciuti, spero non sia nulla di grave. Aspettiamo notizie dai medici, stanotte pregherò".

"Adoro questo gruppo, domani scriverete tutti di come sono orgoglioso dei miei ragazzi. La verità è che ogni volta che leggo questo concetto sono l’uomo più felice del mondo. Sono grato a tutti loro, ho un rispetto per loro che è difficile da descrivere. Il fatto che siano tutti qui invece di godersi l’estate è qualcosa di straordinario. Vengono qui gratuitamente, con la differenza che in passato la nazionale ti dava un potere contrattuale più alto, mentre oggi questa cosa non esiste".

"Gallo è uno di questi qua, nei suoi occhi vedevo il piacere che aveva di vestire la maglia azzurra, di ascoltare un idiota come me che provava ad aiutarli. Sono stati straordinari tutti, hanno capito il momento. Hanno sofferto e hanno dato di più di quanto stavano dando fino a quel momento. Scrivete solo questo, del rispetto gigantesco che ho per loro. Qualcosa che non potete nemmeno immaginare". Mi auguro di essere un po’ troppo pessimista. So cosa vuol dire rompersi il crociato, la mia sofferenza deriva da tutto questo. Mi auguro che non abbia niente ma in questo momento sta soffrendo tantissimo. Speriamo tutti quanti che non abbia nulla. Con Gallinari avremmo potuto vincere l’Europeo ma non sono dispiaciuto per questo. Sono semplicemente dispiaciuto perché potrebbe non partecipare a un’avventura che avrebbe meritato".

"Penso che ormai ci siamo resi conto che così non si può più andare avanti (sulle troppe partite). Spero che da domani si inizi a proteggere i giocatori".

