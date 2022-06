Amedeo Della Valle starebbe infatti lavorando con la società per rescindere consensualmente il sogno dell'ultimo EuroLega, competizione in cui ha giocato per l'ultima volta nella stagione 2019-20 indossando il biancorosso dell' La notizia non arriva come un fulmine a ciel sereno, ma è comunque una di quelle capaci di sconvolgere tutto un ambiente. In questo caso, quello della Germani Brescia . Secondo diverse e accreditate fonti,starebbe infatti lavorando con la società peril contratto su base biennale (con opzione per il 3° anno) firmato nel giugno 2021. Ildell'ultimo MVP della stagione regolare di Serie A sarebbe quello di tornare a calcare i parquet di, competizione in cui ha giocato per l'ultima volta nellaindossando il biancorosso dell' AX Armani Exchange Milano : 123 punti in 21 presenze, col 50% di media da oltre l'arco dei 6.75.

potenziale scambio di mercato tra Brescia e Vu-Nere e Nico Mannion a difendere i colori della Leonessa. Sicuramente un giocatore come la guardia classe 1993 fa gola a top-team quali Virtus e Olimpia Milano, ma gli estimatori non mancano anche fuori dai confini italiani, specie dopo una stagione da assoluto protagonista. Della Valle ha infatti chiuso questa annata con cifre semplicemente totali: Al momento non troverebbero conferme le voci di undi mercato tra Brescia e Virtus Segafredo Bologna , che vedrebbe Della Valle allea difendere i colori della Leonessa. Sicuramente un giocatore come lafa gola a top-team quali Virtus e Olimpia Milano, maanche fuori dai confini italiani, specie dopo una stagione da assoluto protagonista. Della Valle ha infatti chiuso questa annata con

18 punti di media (557 totali, in 31 partite giocate).

54% da due punti (81/150) e 40% da tre (83/208).

3.8 assist di media (117 totali).

15 partite con almeno 20 punti a referto (34 contro Treviso alla 13ª giornata).

7 partite con almeno 5 triple realizzate (8/15 contro Treviso alla 13ª giornata).

La Germani non resterebbe però a guardare e avrebbe già due potenziali colpi in canna per questa sessione del mercato estivo. Il primo potrebbe essere rappresentato da Christian Jalon "C. J." Massinburg, ex Buffalo Bulls in NCAA dove mise in mostra doti non indifferenti da tiratore, e visto nell'ultima stagione in Francia, con la maglia del Limoges, dove ha chiuso la Pro A a oltre 14 punti e 3 assist di media, tirando peraltro col 40% da oltre l'arco dei 6.75. Secondo La Prealpina, Brescia avrebbe poi fatto anche un sondaggio con Cristiano Felicio, reduce da un'ottima stagione in Germania col Ratiopharm Ulm tra Bundesliga ed EuroCup (12 punti e 7.7 rimbalzi di media). Forte di 252 presenze in NBA, tutte coi Chicago Bulls, il centro brasiliano classe 1992 potrebbe essere un innesto importante nel reparto lunghi della Leonessa.

