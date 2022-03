Daniel Hackett e Toko Shengelia, alla caccia del doppio bersaglio. Trionfo in Eurocup, La settimana dei derby è superata. La Virtus supera indenne il crocevia della stagione e ora si rilancia, nel pieno delle forze e con le aggiunte di, alla caccia del doppio bersaglio. Trionfo in Eurocup, dov'è già risalita al quarto posto battendo Venezia . E bis in campionato. Dove, con sette vittorie consecutive, resta nella scia della capolista Olimpia , in attesa dello scontro diretto alla Segafredo Arena del prossimo 10 aprile.

Dopo aver dato un assaggio del suo potenziale mercoledì in Coppa, Daniel Hackett dà sfoggio totale del suo valore aggiunto su entrambi i lati del campo. Difesa sul pallone, leadership, esperienza, combattività, tenacia. E, soprattutto, capacità di gestire e giocare i palloni decisivi. Passati per le sue mani e non per quelle di Milos Teodosic, in controtendenza totale con l'ultimo triennio bianconero. Il debutto in campionato nel derby in trasferta farebbe tremare chiunque. Ma non Danny-Boy. La sua prestazione è superlativa. Le sue cifre brillanti: 17 punti, 7 rimbalzi, 4 assist, 25 di valutazione. Già detto tutto.

Daniel Hackett segna il primo canestro in maglia Virtus Bologna

Milos Teodosic (8 punti, 6 assist) gioca da spalla. O meglio, dopo una lunghissima ricerca, ha forse finalmente trovato quella star che può affiancarlo sul perimetro in maniera complementare. E anche Nico Mannion, dopo la partita confusa contro Venezia, ritrova efficacia condensata in un minutaggio ristretto. 9 punti e 3 assist in 13' dalla panchina, ma con una serie di giocate determinanti per scavare il grosso break a cavallo degli ultimi due periodi che lancia la Virtus sulla doppia cifra di vantaggio al 31' (59-72).

Ma è il front-court a fare la grossa differenza. Capace di sfruttare i tanti vantaggi fisici, tecnici e di profondità contro una Fortitudo costretta a fare a meno anche di Geoffrey Grosselle (scavigliato) nel finale. Jakarr Sampson (12) torna a essere il giocatore di energia, vitalità e rottura visto nella prima parte della sua esperienza in bianconero. Amar Alibegovic (9) firma giocate importanti con pochi errori. Kevin Hervey (10) gioca un primo tempo di qualità altissima. E con qualche pennellata di Isaia Cordinier (9), la Virtus si rivela troppo completa e profonda anche per una Fortitudo indomita.

Milos Teodosic geniale: assist sotto le gambe di Benzing per Weems

6-15) in compagnia di Cremona, ma, avere qualità e potenziale di livello molto superiore. La chimica difensiva è ancora problematica. E con questo assetto tenderà a esserlo probabilmente per il resto della stagione, anche se tamponata con qualche passaggio a zona. Ma il gioco è apprezzabile. Anche in una serata da 8/25 dall'arco, e con un James Feldeine partito 0/10 dal campo. La Effe ha il merito di restare sempre aggrappata, sempre in scia, sempre viva a livello emotivo. E, con l'incredibile 0/2 in lunetta di Kyle Weems a 19" dalla sirena, sogna anche il colpaccio del secolo. Ma la fortuna, a rimbalzo, non è argomento di serata. La Kigili resta inchiodata all'ultimo posto in classifica () in compagnia di Cremona, ma, dopo la bella vittoria dello scorso weekend su Treviso , dimostra di. Laè ancora problematica. E con questo assetto tenderà a esserlo probabilmente per il resto della stagione, anche se tamponata con. Ma. Anche in una serata da 8/25 dall'arco, e con un James Feldeine partito 0/10 dal campo.

Robin Benzing (19) vive una serata eroica, fungendo da punto di riferimento in attacco e sacrificandosi, per quanto possibile, nel verniciato. Gabriele Procida (15) parte con l'argento vivo addosso, segno di una vitalità emotiva travolgente. Branden Frazier (14) inventa sul perimetro. Ma la squadra è corta. Soprattutto con la coppia Feldeine-Aradori in condizioni fisiche ancora precarie.

Gabriele Procida schiaccia in tap-in con un balzo insensato!

Fortitudo Kigili Bologna – Virtus Segafredo Bologna 82-85

Fortitudo : Durham 9, Frazier 14, Procida 15, Benzing 19, Groselle 10; Feldeine 8, Charalampopoulos 5, Aradori 2, Borra. N.e.: Mancinelli, Manna, Niang. All.: Martino

: Durham 9, Frazier 14, Procida 15, Benzing 19, Groselle 10; Feldeine 8, Charalampopoulos 5, Aradori 2, Borra. N.e.: Mancinelli, Manna, Niang. All.: Martino Virtus: Hackett 17, Teodosic 8, Weems 6, Hervey 10, Jaiteh 5; Mannion 9, Cordinier 9, Tessitori, Alibegovic 9, Sampson 12. N.e.: Ceron, Ruzzier. All.: Scariolo.

