Lutto nel basket italiano: si è spento all'età di 70 anni coach Franco Casalini, indimenticabile guida dell'Olimpia Milano a fine anni Ottanta. è stato trovato privo di vita nella mattinata di giovedì all'interno della propria abitazione. Storico vice di Dan Peterson, Casalini era diventato head coach di Milano nella stagione 1987-88 conquistando sia la Coppa dei Campioni che la Coppa Intercontinentale. L'anno successivo (1988-89) aveva guidato la squadra verso la conquista dello Scudetto, vinto dopo la celebre e infuocata finale contro Livorno. Chiusa la sua esperienza milanese nel 1990, Casalini aveva in seguito allenato Forlì e Virtus Roma per poi tornare di nuovo a Milano nella parte conclusiva della stagione 1997-98. La sua bacheca personale si era arricchita con due Coppe di Svizzera conquistate nel 1999 e nel 2000 con il SAV Vacallo, la sua ultima squadra allenata in carriera. Dopo il ritiro, Casalini si era fatto apprezzare nelle vesti di commentatore televisivo.

Il dolore e il ricordo dell'Olimpia

Il dolore e il ricordo dell'Olimpia L'Olimpia Milano ha ricordato Franco Casalini con un tweet di cordoglio e con un lungo e toccante comunicato di cui pubblichiamo la parte introduttiva:

"Ci ha lasciati Franco Casalini. Aveva solo 70 anni, era nato l’1 gennaio del 1952 a Milano. Lascia il fratello Paolo. Non era sposato, non aveva figli, per Franco Casalini l’Olimpia era sinonimo di famiglia, quella famiglia di cui entrò a far parte nel 1972 a soli 20 anni. I suoi anni all’Olimpia, prima nelle giovanili (con quattro titoli), poi come assistente della prima squadra, poi storico braccio destro di Dan Peterson e infine capo allenatore, sono stati i più intensi nella storia del club. Da capo allenatore, Franco Casalini – che è membro della Hall of Fame del club di cui è stato uno dei selezionatori originali – ha vinto la Coppa dei Campioni del 1988, a soli 36 anni (è stato il più giovane coach italiano a vincerla) e lo scudetto del 1989, quello conquistato a Livorno. Inoltre, aveva guidato la squadra da debuttante alla vittoria nella Coppa Intercontinentale del 1987, a Milano. Era innamorato dell’Olimpia e di quello che rappresentava, è stato un amico e compagno leale. Se poi andiamo a vedere le vittorie, quanti possono dire di aver fatto meglio?”, diceva ieri Peterson".

