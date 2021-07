"Miglioriamo giorno dopo giorno. Reinventarci da capo sarebbe la cosa peggiore da fare con questo gruppo. Less is more" - coach Gregg Popovich.

mantra per eccellenza del tecnico dei San Antonio Spurs si ripresenta, puntuale, alla vigilia dell'appuntamento con le Olimpiadi di Tokyo, dopo l'amichevole vinta dal Team USA sulla Spagna, ultimo match di esibizione prima del torneo a cinque cerchi. "Less is more". Semplificare. È quello che questa squadra, ancora alla ricerca di una vera identità Ilper eccellenza del tecnico dei San Antonio Spurs si ripresenta, puntuale, alla vigilia dell'appuntamento con le Olimpiadi di Tokyo, dopo l'amichevole vinta dal Team USA sulla Spagna, ultimo match di esibizione prima del torneo a cinque cerchi.. È quello che questa squadra, ancora alla ricerca di una vera identità dopo le tante defezioni e i problemi di covid e infortuni sofferti durante il periodo di preparazione pre-Giochi, ha bisogno in questo momento.

Tokyo 2020 Prove tecniche di Dream Team: Lavine-show e Argentina ko 14/07/2021 A 07:56

83-76 in rimonta dal -9 toccato nel secondo periodo che racconta di un gruppo impegnato in un processo di ridefinizione della filosofia di gioco rispetto a quanto progettato in maniera iniziale. Un basket meno rapido e frizzante, ma più compassato, fisico e incentrato sull'attacco a metacampo, dove può emergere quel talento dei singoli ancora da amalgamare in un insieme unico e compatto. Le punte offensive ormai sembrano ben individuate, e capaci di alzare il livello anche contro la squadra di coach Sergio Scariolo: Damian Lillard (19 con 4 triple e 6 assist), Kevin Durant (14) e Zach LaVine (13). La scintilla aggiunta è quella accesa da Keldon Johnson, l'ultimo aggiunto Il successo sulla Spagna, il secondo in fila dopo quello contro l'Argentina , è unin rimonta dal -9 toccato nel secondo periodo che racconta di un gruppo impegnato in un processo di ridefinizione della filosofia di gioco rispetto a quanto progettato in maniera iniziale. Un basket meno rapido e frizzante, ma, dove può emergereancora da amalgamare in un insieme unico e compatto. Le punte offensive ormai sembrano ben individuate, e capaci di alzare il livello anche contro la squadra di coach Sergio Scariolo:(19 con 4 triple e 6 assist),(14) e(13). La scintilla aggiunta è quella accesa da, l'ultimo aggiunto dopo il forfait di Bradley Beal per la positività al covid-19 , ma grande uomo di fiducia di coach Popovich, che lo ha cresciuto nelle ultime due stagioni a San Antonio: 15 punti con 7/9 al tiro e tanta intensità per l'ala degli Spurs.

La Spagna, inserita in un girone tutt'altro che semplice con i padroni di casa del Giappone, l'Argentina e la Slovenia di Luka Doncic, ha invece 23 punti da Ricky Rubio, 11 da Willy Hernangomez, 10 da Marc Gasol e 9 da Sergio Rodriguez. Carlos Alocen, venuto a contatto con una persona positiva al covid-19, ha dovuto lasciare il gruppo nei giorni scorsi e non parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo.

"Non voglio illudere nessuno, l'oro è già prenotato - il commento a fine partita di coach Sergio Scariolo -. Il Team USA è un gradino davanti a tutti e noi siamo nel grosso gruppo delle squadre alle loro spalle a caccia di una medaglia. Ma dovremo dimostrare di meritarcela sul campo".

Team USA-Spagna 83-76

Team USA : Durant 14, Tatum 6, Green 6, LaVine 13, Lillard 19, Adebayo 4, Jenkins 1, Grant 5, Johnson 15, Garland, Mathias. N.e.: Magette, McGee, Reynolds. All.: Popovich.

: Durant 14, Tatum 6, Green 6, LaVine 13, Lillard 19, Adebayo 4, Jenkins 1, Grant 5, Johnson 15, Garland, Mathias. N.e.: Magette, McGee, Reynolds. All.: Popovich. Spagna: Abalde, Claver, M. Gasol 10, Fernandez 6, Rubio 23, Garuba 4, P. Gasol 8, Abrines 5, Rodriguez 9, Lopez, W. Hernangomez 11, Oriola, Brizuela. N.e.: J. Hernangomez. All.: Scariolo.

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi.

SPORT EXPLAINER: Basket

Tokyo 2020 USA sconfitti dall’Australia in amichevole: 2° ko di fila 13/07/2021 A 06:57