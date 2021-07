Pau Gasol è pronto all'appuntamento finale con la leggenda, quello che lo porterà a Tokyo a distanza di 17 anni dal suo debutto ai Giochi ad Atene 2004. Nel mezzo, un percorso segnato da una miriade di successi, dal doppio anello vinto con i Los Angeles Lakers al fianco di Kobe Bryant ai tre ori Europei, a quello Mondiale fino al tris di medaglie olimpiche: due argenti a Pechino 2008 e Londra 2012, in altrettante finali straordinarie contro il Team USA, e il bronzo di Rio 2016. Pau, che ha mancato l'occasione di aggiungere alla sua bacheca l'Eurolega (unico titolo che gli manca) Cinque Olimpiadi. Come Luis Scola.è pronto all'appuntamento finale con la leggenda, quello che lo porterà a Tokyo a distanza di 17 anni dal suo debutto ai Giochi ad Atene 2004. Nel mezzo, un percorso segnato da una miriade di successi, dalvinto con i Los Angeles Lakers al fianco di Kobe Bryant ai, a quellofino al: due argenti a Pechino 2008 e Londra 2012, in altrettante finali straordinarie contro il Team USA, e il bronzo di Rio 2016. Pau, che ha mancato l'occasione di aggiungere alla sua bacheca l'Eurolega (unico titolo che gli manca) con la sconfitta in finale sofferta per mano dell'Anadolu Efes a Colonia, ha parlato della sua preparazione ai Giochi in una lunga intervista concessa al quotidiano spagnolo "Marca": qui di seguito i brani principali.

Un premio alla carriera

"Essere ancora qui è una soddisfazione enorme. Tornare a giocare al massimo livello è un motivo di felicità e orgoglio, una ricompensa per il grande lavoro svolto in questi anni. Essere qui, a Barcellona, ai Giochi è un premio. Il mio obiettivo era restare a un buon livello, e sono molto contento del cammino che ho fatto".

Un'Olimpiade speciale

"Non ho rincorso queste Olimpiadi. Avrei giocato anche se ci fossero stati gli Europei. Ma chiudere la mia carriera con la Nazionale disputando i Giochi per la quinta volta in carriera è qualcosa di speciale, e mi ha dato una motivazione fortissima durante il percorso di riabilitazione".

L'ispirazione di Kobe Bryant

"Mamba Mentality? Kobe Bryant ha portato tutto a un altro livello. Mi ha sempre detto che il mio obiettivo deve essere quello di fare cose fantastiche. Aveva una dedizione, capacità di lavoro, di impegno e sacrificio enormi. Mi ha aiutato a diventare un giocatore migliore, un leader migliore e ho sempre tenuto a mente i suoi insegnamenti durante la riabilitazione. Mi ha aiutato tantissimo pensare a come avrebbe reagito lui nei momenti più difficili".

La bellezza del gruppo Spagna

"Lo spirito che si vive all'interno della Nazionale spagnola è il motivo per cui tanti veterani sono ancora qui. Siamo attratti dal senso di sfida, dal desiderio di cogliere le occasioni, dai momenti bellissimi che viviamo dentro e fuori dal campo con i nostri compagni, dalla possibilità di rappresentare con orgoglio il nostro Paese. È un insieme di cose così speciali che mi ha spinto a voler giocare un'ultima volta con la Spagna prima di ritirarmi".

