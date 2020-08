La più romantica delle amichevoli, il più classico dei ritorni a casa. Berlusconi e Galliani sono pronti a tornare a San Siro, il teatro dei tanti sogni rossoneri, ma questa volta da avversari. Il Milan, infatti, ha ufficializzato per il 5 settembre la seconda amichevole stagionale, dopo quella in programma il 2 settembre contro il Novara: l'avversario sarà proprio il Monza di Brocchi, neo promossa in Serie B e pronta ad accompagnare il proprio presidente in quella che per oltre trent'anni fu la sua casa.