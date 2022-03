Christian Eriksen torna a vestire anche la maglia della sua Nazionale. Il centrocampista danese, infatti, non indossava la maglia dei De Rød-Hvide da quel infausto giorno, 12 giugno 2021, quando ebbe un arresto cardiaco durante 287 giorni e tante cose sono accadute. L'applicazione di un defibrillatore sottocutaneo, l'addio forzato all'Inter perché Dopo aver fatto il suo ritorno in campo in Premier League, con il Brentford torna a vestire anche la maglia della sua Nazionale. Il centrocampista danese, infatti, non indossava la maglia deida quel infausto giorno, 12 giugno 2021, quando ebbe un arresto cardiaco durante il match tra Danimarca e Finlandia , valido per la prima giornata della fase a gironi di Euro 2020. Da allora sono passatie tante cose sono accadute. L'applicazione di un defibrillatore sottocutaneo, l'addio forzato all'perché impossibilitato a giocare in Italia dopo questo intervento e il ritorno in Premier League.

Con questo rientro in Nazionale, si chiude un cerchio e ora Eriksen punta alla convocazione per i prossimi Mondiali in Qatar. E questa chiamata di Kasper Hjulmand fa ben sperare per vederlo in campo tra il 21 novembre e il 21 dicembre prossimo.

Eriksen in campo durante Paesi Bassi-Danimarca - Amichevoli 2022 Credit Foto Getty Images

Nello specifico, questa partita contro i Paesi Bassi, gli vale la presenza n° 110 nella Nazionale maggiore. Aveva debuttato nel marzo 2010 quando aveva 18 anni e 17 giorni. La favola si completa quando, due minuti dopo essere entrato in campo, segna anche il gol del 2-3 su assist di Skov Olsen.

Eriksen e l'Inter: una storia d'amore interrotta anzitempo

