Un Bayern da non credere. In dieci dal 12' per l'espulsione di Alphonso Davies, la squadra di Hans-Dieter Flick demolisce lo Stoccarda imponendosi 4-0 e segnando tutte e 4 le reti in inferiorità numerica. All'Allianz Arena va in scena l'ennesimo, straordinario exploit di Lewandowski che timbra una tripletta raggiungendo quota 35 gol stagionali in Bundesliga (42 considerando tutte le competizioni). Completa il tabellino Gnabry, che firma il 2-0 a coronamento di una combinazione favolosa tutta di prima tra Sané e Muller. Grazie a questo successo il Bayern consolida il primato in classifica riportandosi a +4 sul Lipsia. E dopo la sosta per le Nazionali ci sarà lo scontro diretto.