Bundesliga

Un comunicato duro, che fa emergere i rapporti non ottimali tra Flick e una parte della dirigenza del Bayern Monaco (in particolare con il direttore sportivo Hasan Salihamidzic). La vittoria per 3-2 sul campo del Wolfsburg , che ha permesso al Bayern Monaco di allungare a 7 punti di vantaggio in classifica sul Lipsia, ha fatto soltanto da preludio a quanto accaduto dopo il match. Al termine della gara, infatti, Hansi Flick ha comunicato la sua intenzione di lasciare il club a fine stagione , spiegando come la sua decisione sia già stata annunciata anche ai calciatori nello spogliatoio.