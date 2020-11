Si può parlare di impresa del Werder Brema all'Allianz Arena. Per la caratura dell'avversaria e per una striscia di 19 sconfitte consecutive contro i bavaresi che stava diventando una maledizione. Risultato a sorpresa alla ripartenza della Bundesliga dopo la sosta per le nazionali: 1-1 tra il Bayern e il Werder, che nella ripresa rischia più volte di portarsi addirittura sul 2-1. Si ferma la corsa degli uomini di Flick, arrivati alla pausa con cinque vittorie consecutive con la vittoria nello scontro diretto con il Borussia Dortmund: vantaggio di Eggestein nel finale di primo tempo, pareggio di Coman poco dopo l'ora di gioco. I cambi di Flick non riescono a dare la svolta a una squadra più scarica del solito: l'impressione è che la pausa per le nazionali abbia fatto il suo. Ma la notizia è che la Bundesliga può non essere scontata.