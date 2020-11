Dopo aver ipotecato la qualificazione agli ottavi di Champions League, il Bayern Monaco tenta la fuga in Bundesliga. I bavaresi passano in rimonta sul campo dello Stoccarda dopo l’iniziale vantaggio dei padroni di casa di Coulibaly su un’uscita a vuoto di Neuer. Coman, Lewandowski, al suo 12° gol in sette partite, e il primo sigillo di Douglas Costa nella seconda avventura in Germania ribaltano il risultato alla Mercedes-Benz Arena e proiettano i campioni di Germania a +4 dal Dortmund, k.o. al Signal Iduna Park contro il Colonia. Nel finale spazio all’esordio del baby talento ex PSG, Kouassi, a lungo inseguito dal Milan quest’estate.