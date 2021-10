Clamoroso passo falso del Bayern Monaco che all'Allianz Arena perde 2-1 con l'Eintracht Francoforte e sciupa l'occasione di andare momentaneamente in fuga in testa alla classifica. In vantaggio al 29' grazie a Goretzka, la formazione allenata da Nageslmann subisce il pari tre minuti più tardi da Hinteregger e viene definitivamente stesa al minuto 83 da Kostic su azione di contropiede. Per l'Eintracht si tratta della prima, storica vittoria nello stadio di proprietà del Bayern: l'ultimo successo in casa dei bavaresi risaliva addirittura a 21 anni fa. Per Neuer e compagni si tratta della prima sconfitta stagionale in tutte le competizioni: nelle precedenti 10 uscite avevano sempre vinto pareggiando solo all'esordio in Bundesliga sul campo del Borussia Moenchengladbach.

Il tabellino

BAYERN MONACO-EINTRACHT FRANCOFORTE 1-2

BAYERN MONACO (4-2-3-1) - Neuer; Sule (75' Sabitzer), Upamecano, Hernandez, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry (70' Musiala), Muller, Sané (81' Choupo-Moting); Lewandowski. All.: Nagelsmann.

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Tuta (85' Hrustic), Ilsanker, Hinteregger; Touré (61' Da Costa), Sow, Jakic, Chandler; Lindstrom (61' Hauge), Kostic; Borré (78' Lammers). All.: Glasner.

ARBITRO: Florian Badstubner di Windsbach.

GOL: 29' Goretzka (B), 32' Hinteregger (E), 83' Kostic (E).

ASSIST: Lewandowski (B, 1-0), Kostic (E, 1-1), Sow (E, 1-2).

AMMONITI: Davies, Upamecano (B), Hauge (E).

NOTE - Recupero 1'+5'.

La cronaca in 7 momenti chiave

29' GOOOOLLLLL DEL BAYERN! GORETZKA! 1-0! Hinteregger perde un pallone sciagurato sulla trequarti, sponda di Lewandowski per Goretzka che prende la mira, carica il destro rasoterra e trova l'angolino basso. Bayern in vantaggio con pieno merito. Assist di Lewandowski.

32' GOOOLLLLL DELL'EINTRACHT! HINTEREGGER! 1-1! Colpo di scena all'Allianz Arena: corner dalla sinistra di Kostic, Hinteregger sovrasta Upamecano nello stacco a centro area e trafigge Neuer con una grande incornata. Assist di Kostic. Di nuovo parità a Monaco con Hinteregger che si fa perdonare il grave errore in occasione del gol dei bavaresi.

42' MIRACOLOSO NEUER! Sow serve in profondità Touré che brucia Davies e si presenta a tu per tu con il portiere del Bayern, fantastico a respingere il sinistro del giocatore dell'Eintracht in uscita. Che occasione per gli ospiti!

44' PALO INCREDIBILE DI GNABRY! Goretzka allarga sulla sinistra per Sané che controlla e mette in mezzo un pallone rasoterra. Sul secondo palo c'è Gnabry che, tutto solo e con la porta praticamente vuota, calcia sul palo. Partita molto divertente a Monaco.

56' CHE PARATA TRAPP! Cross dalla destra di Sule per Lewandowski che può incornare a rete: straordinaria la risposta del portiere dell'Eintracht che si salva con il piede destro. Sembrava gol fatto!

64' ANCORA TRAPP DECISIVO! Lewandowski allarga per Gnabry: cannonata di destro sul primo palo, gran riflesso del portiere dell'Eintracht che mette in calcio d'angolo. Assedio ora della squadra di Nagelsmann.

83' GOOOLLLLLL DELL'EINTRACHT! KOSTIC! 1-2! Altra ripartenza dell'Eintracht, ma stavolta Kostic è micidiale. Sinistro rasoterra perfetto dal limite, palla nell'angolino basso e niente da fare per Neuer che si distende ma non può arrivarci. Assist di Sow.

Il migliore

Kevin TRAPP - Partita straordinaria del portiere dell'Eintracht Francoforte, che para il possibile e anche l'impossibile (vedi il salvataggio di piede sull'incornata da zero metri di Lewandowski). Gran parte del merito di questi 3 punti epocali è suo.

Il peggiore

Dayot UPAMECANO - Sul gol di Hinteregger si fa anticipare e sovrastare troppo facilmente, poi si addormenta in almeno un altro paio di circostanze. Serata decisamente opaca.

