secondo 1-1 consecutivo in quello che, a tutti gli effetti, era il big match della 5ª giornata contro l'Union Berlino. Dopo Yann Sommer ha riscritto il record di parate per un singolo match di Bundes, i bavaresi frenano anche allo Stadion An der Alten Försterei di Berlino contro l'altra squadra capolista di Germania, prima di questa sfida domenicale. Un risultato che dà ulteriore fiducia all'Inter di Simone Inzaghi, in vista della prima sfida di Champions League. Si ferma nuovamente la corsa del Bayern Monaco in Bundesliga. La squadra allenata da Julian Nagelsmann inanella ilin quello che, a tutti gli effetti, era ildella 5ª giornata contro l'. Dopo l'incredibile pari (1-1) contro il Borussia Monchengladbach , in una sfida in cuiha riscritto il record di parate per un singolo match di Bundes, i bavaresi frenano anche allo Stadion An der Alten Försterei di Berlino contro l'altra squadra capolista di Germania, prima di questa sfida domenicale. Un risultato che dà ulteriore fiducia all'di Simone Inzaghi, in vista della prima sfida di Champions League.

Succede tutto nel 1° tempo, visto che alla rete di Sheraldo Becker - sempre più capocannoniere del torneo, con 5 gol realizzati in altrettante sfide (e anche 3 assist) - risponde dopo appena tre minuti la rasoiata di Joshua Kimmich sugli sviluppi di un calcio d'angolo in cui Matthijs de Ligt è autore di una preziosa sponda di testa. Il Bayern crea ovviamente tanto e, al 36', avrebbe anche l'occasione per portarsi avanti 2-1. Serpentina di Jamal Musiala al limite dell'area e imbucata del classe 2003 per il taglio di Leroy Sané; quest'ultimo ha tutto il tempo per prendere la mira, ma Frederik Ronnow, estremo difensore dell'Union Berlino, è miracoloso in uscita bassa, deviando in angolo col piede destro. Un solo punto conquistato e Bayern che scivola così al 3° posto provvisorio, scavalcato da Borussia Dortmund e Friburgo a quota 12 punti in classifica.

